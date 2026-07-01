Ευρωβαρόμετρο: Το 75% των πολιτών θεωρούν την ΕΕ ένα ασφαλές και προστατευτικό καταφύγιο

Οι Ευρωπαίοι εκτιμούν την ειρήνη και την ασφάλεια της Ένωσης, αναγνωρίζουν την ποιότητα ζωής που τους προσφέρει και αξιολογούν θετικά τον προστατευτικό και συνεργατικό χαρακτήρα των κρατών-μελών

Ελένη Ευστρατίου

Ευρωβαρόμετρο: Το 75% των πολιτών θεωρούν την ΕΕ ένα ασφαλές και προστατευτικό καταφύγιο
Pexels
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το 75% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί την ΕΕ ασφαλές καταφύγιο σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με αύξηση 8 μονάδων από το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο.
  • Στην Ελλάδα, το 71% συμφωνεί ότι η ΕΕ αποτελεί ασφαλές καταφύγιο, ενώ το 63% εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή του στη Ένωση.
  • Οι Ευρωπαίοι προτεραιοποιούν την ενίσχυση της άμυνας (39%) και της ενεργειακής ανεξαρτησίας (35%), με αύξηση ενδιαφέροντος για την ενέργεια λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.
  • Το 68% των πολιτών της ΕΕ ζητούν ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στην αντιμετώπιση παγκόσμιων κρίσεων, με την Ελλάδα να εμφανίζει ποσοστό 81% και την Κύπρο 92%.
  • Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 63%, με κύρια ανησυχία τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης (52% στην Ελλάδα).
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Σε ποσοστό 75% οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται την ΕΕ ως ένα ασφαλές καταφύγιο σε καιρό γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Όπως ανέδειξε το εαρινό Ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι εκτιμούν την ειρήνη και την ασφάλεια της Ένωσης, αναγνωρίζουν την ποιότητα ζωής που τους προσφέρει και αξιολογούν θετικά τον προστατευτικό και συνεργατικό χαρακτήρα των κρατών-μελών. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 8 μονάδες από την τελευταία μέτρηση του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2025 και σημείωσε το δεύτερο υψηλότερο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο, με το 71% να συμφωνεί με αυτή την άποψη και το 28% να διαφωνεί.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν δημιουργήσει περισσότερη ανασφάλεια και απαισιοδοξία. Όμως, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται από την πλειοψηφία ως ασφαλές, με το 74% των πολιτών να χαίρονται που συμμετέχουν σε αυτό. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 63%.

Ενίσχυση της άμυνας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας

Σε ποσοστό 39% οι πολίτες συμφωνούν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια, ενώ το 35% προκρίνει την ενεργειακή ανεξαρτησία. Αμέσως μετά έρχονται οι τομείς της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας. Μάλιστα, η επιλογή της ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 6 μονάδες από την τελευταία μέτρηση, γεγονός που συμβαδίζει και με την αύξηση της τιμής στα καύσιμα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στην Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και η βιομηχανία καταγράφει το πρώτο ποσοστό 42%, ακολουθούμενη από την άμυνα και την ασφάλεια, με ποσοστό 37% και την ενεργειακή ανεξαρτησία με ποσοστό 32%. Ακολουθούν το δημογραφικό, η μετανάστευση και η γήρανση του πληθυσμού με ποσοστό 28%, και η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική παραγωγή με ποσοστό 27%.

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Παγκόσμιες προκλήσεις και προστασία των πολιτών

Σε μεγάλο ποσοστό (68%) οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της για την προστασία από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους. Μάλιστα, στην Ελλάδα και την Κύπρο τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλότερα, με το 81% στην Ελλάδα να θέλει περισσότερη προστασία και το 92% στην Κύπρο.

Παράλληλα, στην Ελλάδα, το 82% επιθυμεί η ΕΕ να διαθέτει περισσότερα μέσα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Όσον αφορά την ενότητα των κρατών μελών και την προώθηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι 92% και για τα δύο ερωτήματα, ενώ στην Κύπρο 94%.

Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Κοινοβουλίου για το 2026 εξέτασε επίσης πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ποιότητα ζωής στην ΕΕ. Γενικά, στην Ευρώπη η εικόνα είναι θετική, με το 83% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, ενώ το ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 63%. Κύρια στοιχεία μιας καλής ποιότητας ζωής στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο θεωρούνται η καλή σωματική και ψυχική υγεία με 51% και η καλή οικονομική κατάσταση 49%.

Στην Ελλάδα οι πολίτες κατατάσσουν πρώτη την οικονομική κατάσταση και την ικανότητα κάλυψης καθημερινών εξόδων με 72%, ακολουθούμενη από την ποιότητα και την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη με 68% και τη σωματική και ψυχική υγεία με 66%.

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Πώς θα εξελιχθεί το βιοτικό επίπεδο

Σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες (29%) αναμένουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει τα επόμενα χρόνια, έναντι 50% που θεωρεί ότι θα παραμείνει σταθερό και 18% που αναμένει ότι θα βελτιωθεί.

Ο φόβος για πτώση του βιοτικού επιπέδου είναι εντονότερος στη Γαλλία με 44%, την Πορτογαλία με 39%, καθώς και στην Αυστρία και τη Γερμανία με ποσοστό 38% και στις δύο χώρες, ενώ στην Ελλάδα το 37% αναμένει επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και το 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό.

Οι γενικοί δείκτες που μετρούν την αποδοχή της ΕΕ , του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ καταγράφουν ικανοποίηση σε ποσοστό 59% και στην Ελλάδα 39%.

Τα βασικά προβλήματα των Ευρωπαίων

Στο ερώτημα για το ποια είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες κατατάσσουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης με το ευρωπαϊκό ποσοστό να φτάνει το 47%, αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2025 και το ποσοστό στην Ελλάδα το 52%.

Η έρευνα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2026 διεξήχθη από τις 9 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου του 2026, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.421 συνεντεύξεις, εκ των οποίων 1.007 στην Ελλάδα.

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