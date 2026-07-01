Ρουμανία: Ένας νεκρός από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη χώρα

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και 20 επαρχίες της Ρουμανίας, προκαλώντας έναν νεκρό και ζημιές σε σπίτια και οχήματα.

Η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε 60 πόλεις και χωριά, με πτώση δέντρων και πλημμύρες σε σταθμούς μετρό.

Στο Βουκουρέστι έγιναν περίπου 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ αστυνομία και πυροσβεστική απομάκρυναν κατοίκους από πλημμυρισμένα σπίτια. Snapshot powered by AI

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Noapte de coșmar în România, cea mai gravă situație fiind în București: Furtunile au dărâmat mii de copaci copaci, peste 450 de mașini avariate și zeci de case au fost inundatehttps://t.co/dczLY3HGtj pic.twitter.com/3fjJl8ZVF0 — stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) July 1, 2026

Μόνο στο Βουκουρέστι, έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο δίκτυο Digi24. Αρκετοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν.

Prăpăd în București și Ilfov în urma unei furtuni puternice: un bărbat a murit, bulevarde inundate, sute de copaci doborâţi şi zeci de maşini avariate https://t.co/A9MszAPTfB pic.twitter.com/Ol96WDL0Iw — TVR Info (@StirileTVR) July 1, 2026

Εκτός της πρωτεύουσας, η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε 60 πόλεις και χωριά. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε. Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής είχαν αναπτυχθεί σε διάφορες επαρχίες, απομακρύνοντας κατοίκους από πλημμυρισμένα σπίτια.

⛈️Bükreş ve Ilfov bölgesini aniden bastıran şiddetli fırtına, dolu ve yağış vurdu: 1 ölü!



☔️Ilfov'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Fırtınada 144 ağaç devrilirken, 26 araç hasar gördü.



?️Fırtınada çok sayıda çatı… pic.twitter.com/6PYQiCr8wv — Romanya Haber (@romanya_haber) June 30, 2026

Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της χώρας τις δύο προηγούμενες ημέρες.

? شاهد | أمطار غزيرة تتسبب في غمر مدخل محطة مترو ساحة النصر (Piața Victoriei) في العاصمة الرومانية ?? بوخارست، ما أدى إلى تسرب المياه داخل المحطة وتعطل الحركة.#Romania #Bucharest #Floods #Storm #Weather pic.twitter.com/7Zmx0W6tJC — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 1, 2026

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