Περνάμε πάνω από έξι χρόνια της ζωής μας στα social media - Τα στοιχεία που αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τα στοιχεία του DataReportal δείχνουν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Περνάμε πάνω από έξι χρόνια της ζωής μας στα social media - Τα στοιχεία που αποκαλύπτει νέα έρευνα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο μέσος χρήστης περνά πάνω από έξι χρόνια της ζωής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με καθημερινή χρήση 2 ώρες και 39 λεπτά κατά μέσο όρο.
  • Οι χρήστες των social media ανέρχονται σε περίπου 5,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.
  • Το Facebook παραμένει το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περίπου 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως.
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Σε περισσότερα από έξι χρόνια αντιστοιχεί ο συνολικός χρόνος που περνά ένας μέσος χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με τα στοιχεία του DataReportal, τα οποία παρουσιάζει το Al Jazeera.

Την ίδια ώρα, η καθημερινή χρήση των social media έχει φτάσει τις 2 ώρες και 39 λεπτά κατά μέσο όρο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι ψηφιακές πλατφόρμες στην καθημερινότητα, την ενημέρωση, την πολιτική και την κοινωνική ζωή.

Η εκρηκτική ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών τα τελευταία 20 χρόνια έχει μετατρέψει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες στον κόσμο, με τις κυβερνήσεις να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τη λειτουργία τους.

Περισσότερες από τρεις ημέρες τον μήνα στα social media

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος χρήστης αφιερώνει καθημερινά 2 ώρες και 39 λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από τρεις ολόκληρες ημέρες κάθε μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ο χρόνος αυτός ξεπερνά τις 40 ημέρες.

Αν υπολογιστεί σε ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 73 ετών, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα έξι χρόνια.

https://www.instagram.com/reel/DaOMmYfjRzL/

Περισσότερο από το λύκειο ή ακόμη και από έναν διδακτορικό τίτλο

Η έρευνα συγκρίνει τον χρόνο αυτό με σημαντικές περιόδους της ανθρώπινης ζωής και της ιστορίας. Τα περισσότερα από έξι χρόνια που αφιερώνει ένας άνθρωπος στα social media είναι περισσότερα από τη διάρκεια της φοίτησης στο λύκειο ή ακόμη και από τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός διδακτορικού.

Παράλληλα, πρόκειται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την περίφημη αποστολή του Κάρολου Δαρβίνου με το πλοίο HMS Beagle, αλλά ακόμη και από τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα social media φτάνουν τα 5,6 δισεκατομμύρια χρήστες

Σήμερα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχονται σε περίπου 5,6 δισεκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μόλις πριν από δύο δεκαετίες, οι χρήστες ήταν λιγότεροι από 500 εκατομμύρια, γεγονός που αποτυπώνει την εντυπωσιακή εξάπλωση των πλατφορμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αυξανόμενη χρήση των smartphones και η ευρύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη.

Οι πλατφόρμες γίνονται ολοένα και πιο ισχυρές

Παράλληλα με την αύξηση των χρηστών, οι ίδιες οι πλατφόρμες έχουν αποκτήσει τεράστια επιρροή.

Το Facebook εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, με περίπου 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα.

Η έρευνα επισημαίνει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν εξελιχθεί από εξειδικευμένες επιχειρήσεις σε μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες του πλανήτη, συγκεντρώνοντας τεράστια οικονομική και κοινωνική δύναμη στα χέρια λίγων επιχειρηματικών ηγετών.

Τα μεγάλα ερωτήματα παραμένουν

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Al Jazeera, εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των social media.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραπληροφόρηση, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πλατφόρμες στην ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα νέα ρυθμιστικά μέτρα, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες προχωρούν σε παρεμβάσεις για την προστασία των ανηλίκων. Στην Ευρώπη εξετάζονται ή ήδη εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των social media από παιδιά και εφήβους, ενώ και στην Ελλάδα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το πλαίσιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

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