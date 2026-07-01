Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς

H προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ κρατά ένα αντίγραφο του νέου νόμου σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση έξω από το παλάτι Miraflores στο Καράκας, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Η Βενεζουέλα βυθίζεται στο πένθος καθώς συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την ημέρα που η γη συνταράχθηκε από δύο πανίσχυρες δονήσεις. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε επίσημα την κήρυξη επταήμερου εθνικού πένθους, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές και άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει ήδη τους 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί δραματικά, αφού οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Το μήνυμα της προσωρινής προέδρου

Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, έγραψε χαρακτηριστικά η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram. Η ίδια εξήγησε ότι η απόφαση για το εθνικό πένθος αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι στην ανείπωτη τραγωδία που πλήττει την πατρίδα της. Όπως ανακοινώθηκε, το πένθος ξεκινά επίσημα από σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια εξανεμίζονται και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της.

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