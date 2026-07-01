Αυστρία: Ο πρόεδρος ζήτησε τα παιδιά να κοιμηθούν αργά για να δουν την εθνική στο Μουντιάλ

Snapshot Ο πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ζήτησε από τους γονείς να επιτρέψουν στα παιδιά να κοιμηθούν αργότερα για να δουν τον αγώνα της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.

Ο αγώνας Αυστρίας Ισπανίας ξεκινά στις 9 το βράδυ της Πέμπτης ώρα Αυστρίας και είναι η πρώτη φορά από το 1954 που η Αυστρία συμμετέχει σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι το να βλέπουν τα παιδιά τηλεόραση αργά δεν είναι ιδανικό, αλλά ζήτησε να γίνει εξαίρεση για αυτόν τον σημαντικό αγώνα. Snapshot powered by AI

Ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν απηύθυνε σήμερα μια ασυνήθιστη έκκληση ενόψει του αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστρίας στη «Φάση των 32» του Μουντιάλ, προτρέποντας τους γονείς να επιτρέψουν στα παιδιά τους να πάνε για ύπνο λίγο αργότερα.

Η αναμέτρηση της Αυστρίας με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινά στις 9 το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Αυστρίας, 10 μ.μ. στην Ελλάδα). Είναι η πρώτη φορά από το 1954 που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αυστρίας θα αγωνιστεί σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

«Αγαπητοί γονείς. Αφήστε τα να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη», λέει ο 82χρονος πρόεδρος της Αυστρίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

Σημειώνοντας πως «το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ, δεν είναι καλό. Το γνωρίζω αυτό…», ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ζήτησε από τους γονείς: «Αυτήν τη φορά, κάντε τα στραβά μάτια, ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στη διάρκεια του αγώνα».

«Τέτοιες αναμνήσεις τις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Κι επιπλέον, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες πριν από τις σχολικές διακοπές», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Αυστρίας.