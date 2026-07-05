Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει, θα εκφωνήσω την ομιλία μου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Η τοποθέτηση μέσω του Truth Social ήρθε λίγο αφότου οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα κόσμο από τον αχανή ανοικτό χώρο του National Mall στο κέντρο της Ουάσινγκτον

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει, θα εκφωνήσω την ομιλία μου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως θα εκφωνήσει την ομιλία του για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, ασχέτως καιρού, τονίζοντας πως «δεν τον νοιάζει» αν θα βρέξει.

Η τοποθέτηση μέσω του Truth Social ήρθε λίγο αφότου οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα κόσμο από τον αχανή ανοικτό χώρο του National Mall στο κέντρο της Ουάσινγκτον.

Οι οργανωτές διευκρίνισαν πως ο χώρος αυτός θα ξανάνοιγε στις 21:45 (σ.σ. τοπική ώρα· 04:45 ώρα Ελλάδας) ώστε το κοινό να πάρει τη θέση του για την ομιλία, που αναβλήθηκε για τις 23:00 (06:00). Προβλέπεται να ακολουθήσει εκτόξευση πολλών πυροτεχνημάτων.

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