Προς Αρκτική το πολυτελές σούπερ γιοτ του Πούτιν - Συνεχίζεται το θρίλερ της επανεμφάνισής του

Snapshot Το σούπερ γιοτ Graceful, πιθανόν του Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια και κατευθύνεται προς το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά πλοία.

Το γιοτ έχει εξοπλιστεί με ειδικά δίχτυα κατά των drones και συνοδεύεται από βαριά οπλισμένο αντιτορπιλικό και πλοίο περιπολίας.

Το Graceful μεταφέρθηκε στη Ρωσία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία και έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως δεσμευμένη ιδιοκτησία υπό κυρώσεις.

Ο Πούτιν φέρεται να μεταφέρει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλές μέρος και ενισχύει την προσωπική του ασφάλεια με αυστηρά μέτρα και αυξημένο προσωπικό.

Η κατοικία του στη λίμνη Valdai προστατεύεται από 27 πύργους με αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ εκεί ζει και η σύντροφός του Αλίνα Καμπάεβα με τα παιδιά τους. Snapshot powered by AI

Ένα σούπερ γιοτ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ που πιστεύεται ότι ανήκει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στις θάλασσες, μετά από απουσία 4 ετών, συνοδεία ρωσικών σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού, πυροδοτώντας πλήθος εικασιών για τον πραγματικό προορισμό του και την ταυτότητα των επιβατών του.

Το Graceful μήκους 82 μέτρων έχει φωτογραφηθεί να πλέει με δίχτυα κατά των drones να καλύπτουν το κατάστρωμά του. Συνοδεύεται από ένα βαριά οπλισμένο ρωσικό αντιτορπιλικό κλάσης I, το Severomorsk, καθώς και ένα ρωσικό πλοίο διάσωσης και περιπολίας 7.500 τόνων, το Voevoda.

Η νηοπομπή παρακολουθείται από το ΝΑΤΟ, ενώ περιπολικά πλοία του γερμανικού και του δανικού ναυτικού παρακολουθούσαν τα πλοία στο ταξίδι τους στη Βαλτική.

Το σούπερ γιοτ εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε ύδατα της Δανίας με τις εκτιμήσεις να θέλουν να κατευθύνεται στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, που ανέλυσε δορυφορικές εικόνες και στοιχεία θαλασσίων πληροφοριών, αναφέρει πως το Graceful διασχίζει τις ακτές της Νορβηγίας με πορεία για να φτάσει στο βόρειο ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ τις επόμενες ημέρες.

? Putin’in sık sık kullandığı 82 metrelik Graceful yatı, Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarından korunmak için Murmansk’a götürüldü. (The Telegraph)



➖️Yatın güvertesi dron saldırılarına karşı özel ağlarla kaplandı. pic.twitter.com/iiiFUKOi52 — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 4, 2026

Το σκάφος είναι εξοπλισμένο με πισίνες αλμυρού και γλυκού νερού, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο και ασφαλή κυβερνητικά συστήματα επικοινωνίας.

Το υπερπολυτελές γιοτ μεταφέρθηκε από το ναυπηγείο Blohm & Voss του Αμβούργου της Γερμανίας στον ρωσικό ναυτιλιακό θύλακα του Καλίνινγκραντ 17 ημέρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τέσσερις μήνες αργότερα, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν το γιοτ ως δεσμευμένη ιδιοκτησία υπό κυρώσεις, αναγκάζοντας τη μετονομασία του σε Kosatka, που σημαίνει «Φάλαινα δολοφόνος» στα ρωσικά.

Ο Τζον Φόρμαν, αμυντικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα μέχρι το 2022, έδωσε μία πιθανή αιτία στο βρετανικό μέσο: «Δεν θέλουν να ρισκάρουν. Μετακινώντας το πιο μακριά από τους Ουκρανούς αφού σφυροκόπησαν την Κρονστάνδη».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να μεταφέρει σε ασφαλές μέρος πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του, με την Emma Salisbury, ναυτική εμπειρογνώμονα να εκτιμά ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι «δεν ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει την απαγόρευση του γιοτ» από πλοία του ΝΑΤΟ.

Το Graceful είναι το δεύτερο πολυτελές γιοτ που συνδέεται με τον Πούτιν που βρίσκει καταφύγιο μακριά από την Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα το Victoria, ένα πολυτελές σκάφος 71 μέτρων, έφυγε από το Κράι Κρασνοντάρ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό προορισμό διακοπών της Αλικαρνασσού.

Τα ναυτιλιακά έγγραφα δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης του Victoria είναι μια εταιρεία που συνδέεται με τον Gennady Timchenko, έναν καλά αναφερόμενο συνεργάτη και φίλο του Ρώσου προέδρου. Ωστόσο, μια έρευνα από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Dossier Center αποκάλυψε ότι το πλοίο χρησιμοποιήθηκε από μέλη του στενού κύκλου του Πούτιν.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενισχύει την προσωπική ασφάλειά του, καθώς την περασμένη εβδομάδα αύξησε τον αριθμό του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την προστασία του ίδιου και της οικογένειάς του σε 812 άτομα.

Στο προσωπικό, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα απαγορεύεται να χρησιμοποιεί συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ενώ έχουν δημιουργηθεί συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια μαγείρων, σωματοφυλάκων και φωτογράφων. Εκτός από τις κατοικίες του στη Μόσχα, η ανακτορική κατοικία του στη λίμνη Valdai έχει τώρα συνολικά 27 πύργους τοποθετημένους με αντιαεροπορικά συστήματα Pantsir, σύμφωνα με έρευνα του Radio Svoboda που επικαλείται δορυφορικές εικόνες.

Το συγκεκριμένο πιστεύεται ότι είναι το σπίτι όπου ζει τα τελευταία χρόνια η κρυφή σύντροφός του Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκη ρυθμικής γυμναστικής, μαζί με τους δύο γιου τους.

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