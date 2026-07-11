Εκρήξεις στην Τεχεράνη προκάλεσαν αναστάτωση - Τι απαντούν αξιωματούχοι

Αναστάτωση προκάλεσαν εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα σε περιοχή ανατολικά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο οι εκρήξεις ανατολικά της Τεχεράνης συνδέονται με ελεγχόμενη απόρριψη εκρηκτικών, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Ο κυβερνήτης του Πακντάστ δήλωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ανατολικά της Τεχεράνης προκλήθηκαν από ελεγχόμενη επιχείρηση απόρριψης εκρηκτικών υλικών.

«Οι εκρήξεις που ακούστηκαν πριν από λίγα λεπτά στην ανατολική επαρχία της Τεχεράνης σχετίζονταν με ελεγχόμενη επιχείρηση απόρριψης εκρηκτικών υλικών», ανέφερε ο κυβερνήτης. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.»

Κάτοικοι του Πακντάστ και του Κιαμντάστ είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε εικασίες σχετικά με την προέλευσή τους.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα στρατιωτικο-βιομηχανικά συγκροτήματα του Παρτσίν και του Χοτζίρ, τα οποία έχουν συνδεθεί με τα προγράμματα πυραύλων, εκρηκτικών και άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έχουν αποτελέσει στο παρελθόν στόχο ισραηλινών επιθέσεων.

?? According to Iranian officials, the explosions heard a few minutes ago in the east of Tehran province were related to "a controlled operation to dispose of explosive materials."



Source: Tasnim News / Writer: Ian https://t.co/YmWAxwCPdd pic.twitter.com/vo00iJYKYg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 11, 2026

گزارش‌های دریافتی از شنیده شدن صدای انفجار حوالی پارچین، پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق #تهران و دیده شدن دود:https://t.co/iruJ7RQGHL

شنبه ۲۰ تیر #Iran pic.twitter.com/lQ5yvFbBrg — Vahid Online (@Vahid) July 11, 2026

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