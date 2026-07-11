Εκρήξεις στην Τεχεράνη προκάλεσαν αναστάτωση - Τι απαντούν αξιωματούχοι
Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα στρατιωτικο-βιομηχανικά συγκροτήματα του Παρτσίν και του Χοτζίρ, τα οποία έχουν συνδεθεί με τα προγράμματα πυραύλων, εκρηκτικών και άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Αναστάτωση προκάλεσαν εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα σε περιοχή ανατολικά της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο οι εκρήξεις ανατολικά της Τεχεράνης συνδέονται με ελεγχόμενη απόρριψη εκρηκτικών, σύμφωνα με αξιωματούχο.
Ο κυβερνήτης του Πακντάστ δήλωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ανατολικά της Τεχεράνης προκλήθηκαν από ελεγχόμενη επιχείρηση απόρριψης εκρηκτικών υλικών.
«Οι εκρήξεις που ακούστηκαν πριν από λίγα λεπτά στην ανατολική επαρχία της Τεχεράνης σχετίζονταν με ελεγχόμενη επιχείρηση απόρριψης εκρηκτικών υλικών», ανέφερε ο κυβερνήτης. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.»
Κάτοικοι του Πακντάστ και του Κιαμντάστ είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε εικασίες σχετικά με την προέλευσή τους.
Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα στρατιωτικο-βιομηχανικά συγκροτήματα του Παρτσίν και του Χοτζίρ, τα οποία έχουν συνδεθεί με τα προγράμματα πυραύλων, εκρηκτικών και άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έχουν αποτελέσει στο παρελθόν στόχο ισραηλινών επιθέσεων.