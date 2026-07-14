Θρίλερ με την εξαφάνιση 20 τόνων...Έμενταλ: Χάθηκαν μυστηριωδώς ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία

Μυστήριο με 20 τόνους Έμενταλ που χάθηκαν ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία, η αξία τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Newsbomb

Θρίλερ με την εξαφάνιση 20 τόνων...Έμενταλ: Χάθηκαν μυστηριωδώς ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • 20 τόνοι τυρί Έμενταλ αξίας πάνω από 80.000 ευρώ εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς μεταξύ Βαυαρίας και Γαλλίας.
  • Η γερμανική αστυνομία ερευνά την υπόθεση μετά την ανάθεση της παράδοσης από εταιρεία μεταφορών σε υπεργολάβο logistics.
  • Το φορτηγό παρέλαβε το τυρί στο Μπαϊρόιτ αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.
  • Η υπόθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους στον χώρο των μεταφορών και την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και αξιοπιστία.
  • Παρόμοιες απάτες στον κλάδο τυριών έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στο παρελθόν.
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Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει τον γρίφο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί κόστιζε περίπου 80.000 ευρώ.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη. Όταν ρωτήθηκε, ο μεταφορέας δήλωσε ότι είχε αναθέσει την παράδοση σε έναν υπεργολάβο logistics, ο οποίος επικοινώνησε με την εταιρεία μέσω μιας διαδικτυακής πύλης.

Το τυρί μπορεί να αποφέρει πολλά έσοδα. Μόλις το 2024, ένας χονδρέμπορος τυριών στο Λονδίνο έπεσε θύμα απάτης και του απέσπασε το ισοδύναμο των 350.000 ευρώ. Περισσότεροι από 22 τόνοι τυριού τσένταρ παραδόθηκαν σε μια εταιρεία που, μετά από πιο προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε. Ένας τυροκόμος σχολίασε στο BBC εκείνη την εποχή ότι «ο κόσμος των τυριών βασίζεται σε βαθιά ριζωμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη».

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