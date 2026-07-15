«Σάλι» Σάλενμπεργκερ: Ο πιλότος-ήρωας του ποταμού Χάντσον διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Ο πιλότος Τσέσλι «Σάλι» Σάλενμπεργκερ, ο ήρωας που προσγείωσε ένα αεροπλάνο 155 επιβατών στον ποταμό Χάντσον τον Ιανουάριο του 2009, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Σάλι» Σάλενμπεργκερ: Ο πιλότος-ήρωας του ποταμού Χάντσον διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ
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  • Ο Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ σε αρχικό στάδιο στην ηλικία των 75 ετών.
  • Ο Σάλενμπεργκερ αντιμετωπίζει τις πρώτες αλλαγές στη μνήμη και τον ύπνο, αλλά παραμένει θετικός και μιλά ανοιχτά για τη νόσο.
  • Το 2009 ο Σάλενμπεργκερ πραγματοποίησε επιτυχή αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Χάντσον, σώζοντας 155 ανθρώπους.
  • Η ιστορία του έγινε ταινία το 2016, όπου τον υποδύθηκε ο Τομ Χανκς, και έκτοτε εργάζεται για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.
  • Σήμερα, ο Σάλενμπεργκερ καλεί σε θάρρος και συνεργασία για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως έκανε παλαιότερα με την επιχείρηση διάσωσης.
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Ο κυβερνήτης Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ, ο θρυλικός πιλότος που το 2009 συγκλόνισε την υφήλιο σώζοντας 155 ανθρώπους στον παγωμένο ποταμό Χάντσον, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια διαφορετική, βαθιά προσωπική πρόκληση. Σε ηλικία 75 ετών, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την απόλυτη ψυχραιμία και τον ηρωισμό αποκάλυψε μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα ελπίδας και θάρρους σε όσους δίνουν την ίδια μάχη.

Όπως αναφέρει το BBC, η διάγνωση έγινε σε αρχικό στάδιο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Σάλενμπεργκερ περιέγραψε τις πρώτες αλλαγές στην καθημερινότητά του, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύεται να θυμηθεί ένα όνομα, να επαναλαμβάνει ιστορίες που μόλις διηγήθηκε ή να αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του.

Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει πως βρίσκεται μόλις στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Αυτή η νέα φάση της ζωής του τον έκανε να αναστοχαστεί την έννοια της προσφοράς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το πιο σημαντικό βήμα είναι να μιλάμε ανοιχτά για τη νόσο, καταρρίπτοντας τα ταμπού που την περιβάλλουν.

Η είδηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την απίστευτη ιστορία που τον έκανε παγκόσμιο σύμβολο. Στις 15 Ιανουαρίου του 2009, ως κυβερνήτης της πτήσης 1549 της US Airways, ο έμπειρος πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας κλήθηκε να διαχειριστεί μια κρίση, όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε σμήνος πουλιών αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια, χάνοντας και τους δύο κινητήρες του.

Με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του και εκτιμώντας ορθά ότι η επιστροφή σε αεροδιάδρομο ήταν αδύνατη, πραγματοποίησε μια αναγκαστική προσυδάτωση στον ποταμό Χάντσον, σώζοντας όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα σε μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία της αεροπορίας.

Αυτή η κινηματογραφική προσγείωση μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία στη μεγάλη οθόνη το 2016 από τον Κλιντ Ίστγουντ, με τον Τομ Χανκς να υποδύεται τον εμβληματικό πιλότο στην ταινία «Sully». Έκτοτε, ο Σάλενμπεργκερ αφιέρωσε τη ζωή του στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας ως σύμβουλος και διεθνής ομιλητής.

Στο νέο του μήνυμα, ο Σάλι συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν, θυμίζοντας μια φράση που έλεγε συχνά για το θαύμα του Χάντσον: ότι το θάρρος μπορεί να γίνει μεταδοτικό και ότι τότε βοήθησε μια ολόκληρη ομάδα να συνεργαστεί για να σωθεί. Σήμερα, δηλώνει έτοιμος να επιστρατεύσει το ίδιο ακριβώς θάρρος, αυτή τη φορά ως μέλος μιας μεγαλύτερης κοινότητας ασθενών και συγγενών, για να δώσει τη μάχη ενάντια στο Αλτσχάιμερ.

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