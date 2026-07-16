Βενεζουέλα: Περισσότεροι από 4.820 οι νεκροί από τους σεισμούς

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.829.

Περισσότεροι από 16.740 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα.

Οι αρχές δεν αναφέρουν επίσημα τον αριθμό των αγνοουμένων, ενώ ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μπορεί να φτάνουν τις 50.000.

Χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς στην περιοχή της Λα Γουάιρα. Snapshot powered by AI

Τους 4.829 νεκρούς φτάνει ο νεότερος απολογισμός στη Βενεζουέλα, μετά τους φονικούς σεισμός στην Λα Γουάιρα στις 24 Ιουνίου.

Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.734 νεκρούς.

Οι αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα μετά τους φονικούς σεισμούς, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.

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