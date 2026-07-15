Βενεζουέλα: Στους 4.734 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φονικούς σεισμούς

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχεται σε 4.734 και αναμένεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Τουλάχιστον 17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και 16.740 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στις 24 Ιουνίου προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ιστορία της χώρας.

Οι επιζώντες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε φαγητό και νερό, καθώς και προβλήματα υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης λόγω των απωλειών τους. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τον τελευταίο αριθμό να ανέρχεται σε 4.734 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, οι νεκροί πλησιάζουν τους 5.000 όσο συνεχίζονται οι έρευνες κάτω από τα χαλάσματα. Τουλάχιστον 17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ 16.740 είναι οι τραυματίες.

Οι δύο φονικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Λα Γκουάιρα στις 24 Ιουνίου έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει βιώσει η χώρα, με όσους κατάφεραν να σωθούν να παλεύουν με τις ελλείψεις σε φαγητό και νερό, τις ασθένειες και την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

Aún queda mucho por hacer.??



? Una vista aérea que muestra la magnitud de lo ocurrido en La Guaira. Detrás de cada edificio afectado hay familias, historias y una enorme esperanza de salir adelante.



? Comparte este video para que el mundo no olvide a quienes siguen… pic.twitter.com/Acrdj55pmu

— Cristian Crespo F. ?? (@cristiancrespoj) July 14, 2026



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