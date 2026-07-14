Βενεζουέλα: Ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ διορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών

Η υπηρεσιακή πρόεδρος  Ντέλσι Ροδρίγκες αντικατέστησε τον επί 13 χρόνια υπουργό Εξωτερικών

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Βενεζουέλα: Ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ διορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Felix Plasencia 

AP/Matias Delacroix
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  • Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες διόρισε τον Φέλιξ Πλασένσια νέο υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χιλ.
  • Ο Φέλιξ Πλασένσια ήταν προηγουμένως πρεσβευτής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ και υπουργός Εξωτερικών το 2021-2022.
  • Τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου συγχωνεύτηκαν σε μία νέα δομή υπό τη διεύθυνση του Πλασένσια.
  • Ο Ιβάν Χιλ διορίστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Η αλλαγή έρχεται ενώ η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση μετά από φονικούς σεισμούς τον Ιούνιο.
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Η Ντέλσι Ροδρίγκες, υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο, αντικατέστησε τον επί 13 χρόνια υπουργό Εξωτερικών.

Τη Δευτέρα, η Ροδρίγκες διόρισε τον πρώην πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ, Φέλιξ Πλασένσια ως νέο υπουργό Εξωτερικών της χώρας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χιλ που ήταν στη θέση αυτή από το 2013.

Ο Φέλιξ Πλασένσια είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας μεταξύ 2021 και 2022.

Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η χώρα αντιμετωπίζει μία τεράστια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση μετά τους φονικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 4.500 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αστέγους.

Η ανακοίνωση της Ροδρίγκες

«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου. Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα υπουργό τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.

«Στην ηγεσία αυτού του νέου σταδίου, διόρισα τον διεθνιστή Félix Plasencia, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στη διπλωματία και θα έχει την αποστολή να κατευθύνει την εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας, υπερασπιζόμενος την κυριαρχία μας», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της.

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