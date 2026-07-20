Ιαπωνία: Η ιστορική άδεια μητρότητας μιας δημάρχου «σπάει» τα στερεότυπα

Snapshot Η Σόκο Καβάτα έγινε η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος στην Ιαπωνία που πήρε άδεια μητρότητας, δημιουργώντας νέες διαδικασίες για το αξίωμά της.

Η κίνηση της Καβάτα ανέδειξε τα βαθιά στερεότυπα και το ανδροκρατούμενο πολιτικό σύστημα της Ιαπωνίας, παρά την εκλογή της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού πέρυσι.

Η Ιαπωνία κατατάσσεται χαμηλά στους διεθνείς δείκτες ισότητας φύλων, ειδικά στην πολιτική ενδυνάμωση, με την Καβάτα να ζητά ριζικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Παρά τη γενική υποστήριξη, η Καβάτα δέχθηκε διαδικτυακές επικρίσεις και αντιδράσεις για τη λήψη πλήρους μισθού κατά την άδειά της.

Η δήμαρχος τόνισε την ανάγκη κοινωνίας όπου οι εργαζόμενοι, ακόμη και σε ηγετικές θέσεις, δεν θα διστάζουν να κάνουν παιδιά για να αποφευχθεί η δημογραφική και οικονομική επιδείνωση. Snapshot powered by AI

Η δήμαρχος μιας μικρής ιαπωνικής πόλης έγινε η πρώτη εν ενεργεία επικεφαλής τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα που λαμβάνει άδεια μητρότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο το βαθύ χάσμα των φύλων που χαρακτηρίζει την πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας, ενώ παράλληλα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τις θεσμικές ελλείψεις σε μια από τις πιο χώρες με τις πιο γερασμένες κοινωνίες παγκοσμίως, με το ένα τρίτο (1/3) του πληθυσμού της να αναμένεται να είναι άνω των 65 ετών έως το 2050.

Η Σόκο Καβάτα, δήμαρχος της Γιαβάτα —μιας πόλης 69.000 κατοίκων στη δυτική Ιαπωνία, είχε ήδη γράψει ιστορία το 2023, όταν εξελέγη σε ηλικία μόλις 33 ετών ως η νεότερη γυναίκα δήμαρχος στην ιστορία της χώρας. Όταν αποφάσισε να δημιουργήσει οικογένεια, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα θεσμικό κενό. Ενώ οι δημοτικοί υπάλληλοι της πόλης δικαιούνται βάσει νόμου 16 εβδομάδες άδειας μητρότητας, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη ή σχετικό πρωτόκολλο για το αξίωμα του δημάρχου.

Η Καβάτα αναγκάστηκε να ανοίξει η ίδια τον δρόμο, δημιουργώντας τις απαραίτητες διαδικασίες από το μηδέν. Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη που διεκδικεί αυτό το δικαίωμα, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύει πόσο σπάνια είναι η παρουσία νέων γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην Ιαπωνία.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και την κυριαρχία των ανδρών στην πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα εξέλεξε πέρυσι την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, τη Σανάε Τακαΐτσι. Οι διεθνείς δείκτες αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πραγματικότητα αυτή, με την Ιαπωνία να κατατάσσεται στην 118η θέση μεταξύ 148 χωρών στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα των φύλων, και στην απογοητευτική 125η θέση στον τομέα της πολιτικής ενδυνάμωσης.

Η Καβάτα που αναμένεται να φέρει στον κόσμο το μωρό της τον Σεπτέμβριο, επισημαίνει ότι αν η Ιαπωνία επιθυμεί να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα και τη δημογραφική συρρίκνωση που απειλούν την οικονομία της, οφείλει να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη να οικοδομηθεί μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι σε όλα τα επαγγέλματα, ακόμη και σε θέσεις ευθύνης, δεν θα διστάζουν να κάνουν παιδιά. Στην Ιαπωνία, οι γυναίκες δικαιούνται περίπου 14 εβδομάδες άδειας μητρότητας με αποδοχές που καλύπτουν τα δύο τρίτα του μισθού τους, αν και ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους.

Παρά τη στήριξη που έλαβε από την πλειονότητα των συνδημοτών της και των συνεργατών της, η δήμαρχος βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων στο διαδίκτυο, με χρήστες να την κατηγορούν ότι παραμελεί τα καθήκοντά της. Παράλληλα, μέρος της κοινής γνώμης εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το γεγονός ότι η Καβάτα θα λαμβάνει το 100% του δημαρχιακού της μισθού κατά τη διάρκεια της απουσίας της, θεωρώντας ότι η πλήρης αμοιβή σε περίοδο άδειας αποτελεί υπερβολικό προνόμιο για πολιτικό αξίωμα.

«Οι άνθρωποι μιλούν για ισότητα των φύλων και μεταρρύθμιση του τρόπου εργασίας, αλλά πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι, σε όλα τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν ηγετικούς ρόλους, δεν διστάζουν να κάνουν παιδιά. Διαφορετικά, πιστεύω ότι η συνεχής μείωση του πληθυσμού που προκύπτει από τη μείωση των γεννήσεων και η επακόλουθη οικονομική επιδείνωση είναι αναπόφευκτες», απάντησε η ίδια.

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Δήμαρχος μικρής πόλης γίνεται ο πρώτος στην Ιαπωνία που παίρνει άδεια μητρότηταςΗ απόφασή της προκάλεσε πρωτοσέλιδα και κριτική

Η υπόθεση υπογραμμίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων στην Ιαπωνία, ειδικά στην πολιτικήΟ δήμαρχος ζητά μεταρρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά

Η δήμαρχος μιας μικρής ιαπωνικής πόλης έγινε η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος στη χώρα που πήρε άδεια μητρότητας τη Δευτέρα, μια απόφαση που έχει προκαλέσει κάποιες επικρίσεις στην πατρίδα της και έχει προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης.Η Σόκο Καβάτα, δήμαρχος της Γιαβάτα, μιας πόλης περίπου 69.000 κατοίκων στη δυτική Ιαπωνία, δήλωσε ότι είχε σχεδιάσει να κάνει παιδιά όταν έγινε η νεότερη δήμαρχος της Ιαπωνίας το 2023 σε ηλικία 33 ετών.

Ωστόσο, ενώ 16 εβδομάδες άδειας μητρότητας είναι εγγυημένες για τους υπαλλήλους της πόλης Γιαβάτα, δεν υπήρχε τέτοιο πρωτόκολλο για τη θέση του δημάρχου, είπε, γεγονός που την ανάγκασε να δημιουργήσει ένα.«Έμεινα πολύ έκπληκτη η ίδια όταν έμαθα ότι είμαι η πρώτη δήμαρχος που (πήρα άδεια μητρότητας). Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι μέχρι τώρα απλά δεν υπήρξαν πολλές νέες γυναίκες, ή γυναίκες γενικά, που να έχουν γίνει δήμαρχοι», δήλωσε η Καβάτα στο Reuters στο Δημαρχείο της Γιαβάτα την Παρασκευή.Ένα από τα τελευταία δημόσια καθήκοντά της πριν πάρει άδεια μητρότητας ήταν την Παρασκευή, όταν συμμετείχε σε μια πομπή μπροστά στο φεστιβάλ Taiko της Yawata. Αλλά αντί να ανέβει στην κορυφή του mikoshi, ή του φορητού ιερού Shinto, όπως υπαγορεύει η παράδοση, η Kawata, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περπάτησε από πίσω του.Διαφήμιση · Κάντε κύλιση για να συνεχίσετε

Ενώ η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πέρυσι, το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των φύλων στη χώρα είναι ιδιαίτερα έντονο στην ανδροκρατούμενη πολιτική της χώρα. Η Ιαπωνία κατατάχθηκε 118η από τις 148 χώρες στην πιο πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα των φύλων και ήταν 125η στην κατηγορία της πολιτικής ενδυνάμωσης.Ο Καβάτα δήλωσε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μεταρρυθμίσεων, ειδικά εάν η γηράσκουσα χώρα προσπαθήσει να βελτιώσει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο. Οι Ιαπωνέζες δικαιούνται νόμιμα να διεκδικήσουν περίπου 14 εβδομάδες άδειας μητρότητας και συνήθως πληρώνονται περίπου τα δύο τρίτα του μισθού τους και ένα επίδομα γέννησης, αν και ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν καλύτερους όρους.«Οι άνθρωποι μιλούν για ισότητα των φύλων και μεταρρύθμιση του τρόπου εργασίας, αλλά πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι, σε όλα τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν ηγετικούς ρόλους, δεν διστάζουν να κάνουν παιδιά. Διαφορετικά, πιστεύω ότι η συνεχής μείωση του πληθυσμού που προκύπτει από τη μείωση των γεννήσεων και η επακόλουθη οικονομική επιδείνωση είναι αναπόφευκτες», είπε.

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Η Καβάτα είπε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής την υποστήριξαν και οι συνάδελφοί της την ενθάρρυναν να πάρει άδεια, αλλά απογοητεύτηκε από κάποιες διαδικτυακές επικρίσεις που ακολούθησαν την εκτενή κάλυψη της άδειάς της από τα μέσα ενημέρωσης. Το μωρό της αναμένεται τον Σεπτέμβριο.«Άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ποτέ για μένα πριν, έμαθαν για μένα μόνο μέσω ρεπορτάζ που επικεντρώνονταν στην άδεια μητρότητας. Κάποιοι με επέκριναν στο διαδίκτυο, υπονοώντας ότι δεν έκανα τη δουλειά μου και ότι ήμουν εκεί απλώς για να πάρω άδεια μητρότητας. Αυτό ήταν απογοητευτικό», είπε.Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γιαβάτα που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters δήλωσαν ότι υποστήριξαν την απόφαση της Καβάτα. Ωστόσο, ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένης της κατοίκου της περιοχής και νοικοκυράς Τσιέ Φουτζίτα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο γεγονός ότι η δήμαρχος λάμβανε τον πλήρη μισθό της ενώ βρισκόταν σε άδεια.«Είμαι γυναίκα και έχω γεννήσει η ίδια, οπότε πιστεύω ότι, ως δικαίωμα μιας γυναίκας, θα πρέπει να μπορεί να παίρνει άδεια όταν γεννάει. Ωστόσο, όσον αφορά τον μισθό της, δεν συμφωνώ απόλυτα με το να λαμβάνει το 100% αυτού όσο βρίσκεται σε άδεια», είπε η Φουτζίτα.

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