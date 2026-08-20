Υπόθεση Τζέισον Άρντεϊ: Σε διαθεσιμότητα ο καθηγητής που κατήγγειλε τη λογοκλοπή

Ο Κόφνας, ερευνητής στον τομέα της φιλοσοφίας, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων ήδη από τις αρχές του 2024 στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Υπόθεση Τζέισον Άρντεϊ: Σε διαθεσιμότητα ο καθηγητής που κατήγγειλε τη λογοκλοπή
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε διαθεσιμότητα από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης τέθηκε ο Νέιθαν Κόφνας, ο πανεπιστημιακός που είχε εκφράσει πρώτος δημόσια καταγγελίες περί λογοκλοπής για το έργο του εκλιπόντος καθηγητή του Κέιμπριτζ, Τζέισον Άρντεϊ.

Ο ίδιος γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσα από τον λογαριασμό του στο X, αναφέροντας ότι αποβλήθηκε από το ίδρυμα και θεωρεί σχεδόν βέβαιη την οριστική απόλυσή του. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι η απόφαση ανήκει στην πρύτανη του πανεπιστημίου, στην οποία απέδωσε και πολιτικό παρελθόν ως πρώην ηγετικό στέλεχος των Πρασίνων στο Βέλγιο, υπονοώντας ξεκάθαρα ότι υπήρχαν πολιτικά κίνητρα. Μέχρι στιγμής, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το περιστατικό.

Ο Κόφνας, ερευνητής στον τομέα της φιλοσοφίας, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων ήδη από τις αρχές του 2024 στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Με άρθρα και δημόσιες τοποθετήσεις του είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν έμφυτες διαφορές νοημοσύνης ανάμεσα σε φυλετικές ομάδες, ισχυριζόμενος πως σε ένα αυστηρά αξιοκρατικό περιβάλλον χωρίς θετικές διακρίσεις η εκπροσώπηση μαύρων ακαδημαϊκών στα κορυφαία ιδρύματα θα ήταν ελάχιστη. Οι θέσεις αυτές προκάλεσαν αναταραχή, οδηγώντας το Κολέγιο Emmanuel του Κέμπρητζ να διακόψει τη συνεργασία μαζί του, αν και το πανεπιστήμιο έκρινε αργότερα ότι οι απόψεις του καλύπτονταν από τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας του λόγου.

Αφού εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο βελγικό ίδρυμα, ο Κόφνας επανήλθε τον Ιούλιο μέσα από την πλατφόρμα Substack. Εκεί δημοσίευσε αναλυτικά στοιχεία υποστηρίζοντας ότι η διδακτορική διατριβή του Άρντεϊ από το 2015, καθώς και μεταγενέστερες ακαδημαϊκές του εργασίες, περιλάμβαναν εκτεταμένα τμήματα κειμένου χωρίς ορθή απόδοση των αρχικών πηγών.

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Η δημόσια εικόνα του Άρντεϊ είχε οικοδομηθεί πάνω σε μια σειρά από εξαιρετικά ασυνήθιστους ισχυρισμούς για το παρελθόν του και τα ερευνητικά του δεδομένα, οι οποίοι κατέρρευσαν κάτω από τη δημοσιογραφική έρευνα.

Ο Άρντεϊ υποστήριζε ότι διαγνώστηκε στα τρία του χρόνια με αυτισμό και κώφωση, παραμένοντας μη λεκτικός μέχρι τα έντεκα και μαθαίνοντας γραφή και ανάγνωση στα 18. Έρευνα της εφημερίδας The Guardian έφερε στο φως μαρτυρίες παλιών συμμαθητών του από το δημοτικό σχολείο Heathbrook, οι οποίοι διέψευσαν κατηγορηματικά ότι δεν μιλούσε. Ανεπιβεβαίωτος έμεινε και ο ισχυρισμός του ότι πριν από τη διατριβή του υποβλήθηκε σε αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο και χρειάστηκε να ξαναμάθει να μιλά και να γράφει λόγω απώλειας μνήμης.

Κενά εντοπίστηκαν και στις φιλανθρωπικές του δράσεις, καθώς οι ισχυρισμοί για συγκέντρωση 5,5 εκατομμυρίων λιρών μέσω υπερμαραθωνίων δεν επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητους οργανισμούς. Την ίδια ώρα, όπως αποκάλυψε το Retraction Watch, σε μελέτες του για τον ρατσισμό στην εκπαίδευση ολόκληρα αποσπάσματα άλλων ακαδημαϊκών παρουσιάζονταν εντός εισαγωγικών ως δήθεν αυθεντικές δηλώσεις φοιτητών που υποτίθεται ότι είχε πάρει ο ίδιος σε συνεντεύξεις, κατασκευάζοντας πρωτογενή δεδομένα. Αμφισβητήσεις προέκυψαν επίσης για τους τίτλους και τις συνεργασίες του με ιδρύματα όπως το Ohio State University, το Birkbeck και το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων πυροδότησε εσωτερικό έλεγχο στο Κέιμπριτζ και οδήγησε τον Άρντεϊ - τον νεότερο μαύρο καθηγητή στην ιστορία του ιδρύματος - σε παραίτηση στις 5 Αυγούστου. Ο Άρντεϊ είχε αρνηθεί τη σκόπιμη λογοκλοπή αποδίδοντας τα σφάλματα σε παραλείψεις και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω αυτισμού. Στις 14 Αυγούστου βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στην Βρετανία τόσο για το περίφημο DEI όσο και για τον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης.

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