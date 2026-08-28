Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο λίμνες

Δύο λίμνες έχουν σχηματιστεί στα Ιμαλάια από την κατάρρευση παγόβουνου

Ελένη Ευστρατίου

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο λίμνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 469, με περίπου 14.000 αγνοούμενους στο Νεπάλ και το Θιβέτ.
  • Δύο λίμνες σχηματίστηκαν από την κατάρρευση παγόβουνου στα Ιμαλάια, προκαλώντας συναγερμό για νέες πλημμύρες στην παραμεθόρια περιοχή.
  • Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο διάρρηξης φραγμάτων από συντρίμμια και καλούν σε εκκένωση των περιοχών κατάντη και αυξημένη επαγρύπνηση.
  • Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών τουρίστες και κάτοικοι του Θιβέτ, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από επικίνδυνα σημεία.
  • Οι κινεζικές αρχές προβλέπουν σημαντική εισροή νερού σε λίμνες φραγμένες από κατολισθήσεις, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών έως την 1η Σεπτεμβρίου.
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Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών που εντοπίζονται κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ, σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί είναι 469, ενώ περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στο κινεζικό Θιβέτ.

Προειδοποιήσεις για νέες πλημμύρες

Οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έχουν εκδώσει επείγουσες προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο δευτερογενών πλημμυρών σε ολόκληρη την παραμεθόρια περιοχή των Ιμαλαΐων, μετά τη δημιουργία δύο λιμνών που έχουν φραχθεί από συντρίμμια.

Επίσημες αναφορές υποδεικνύουν ότι οι νεοσυσταθείσες υδάτινες εκτάσεις απειλούν κοινότητες που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες άτομα.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση σχετικά με την άνοδο της στάθμης των υδάτων σε μια λίμνη που σχηματίστηκε από συντρίμμια κατολισθήσεων τα οποία φράζουν την κύρια κοίτη ενός ποταμού.

Προειδοποιήσεις στους κατοίκους

Επιπλέον, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους των περιοχών κατάντη, τους ταξιδιώτες και τα συνεργεία διάσωσης στο πεδίο να διατηρήσουν τη μέγιστη επαγρύπνηση και να εκκενώσουν τις χαμηλού υψομέτρου όχθες των ποταμών. Κατά συνέπεια, η προληπτική παρακολούθηση έχει ενταθεί προκειμένου να μετριαστούν οι απώλειες σε περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας από διάρρηξη φράγματος.

Σημειώνεται ότι συνολικά 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι του Θιβέτ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από σημείο στο οποίο είχαν παγιδευτεί μετά την κατολίσθηση, όπως ενημέρωσε κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Εκτιμήσεις των κινεζικών αρχών

Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές αρχές στο Θιβέτ προβλέπουν εισροή σχεδόν τριών εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού — που ισοδυναμεί περίπου με 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων — σε μια λίμνη που έχει πρόσφατα φραχθεί, κατά τις επόμενες ημέρες.

Ως αποτέλεσμα, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για αυξημένους κινδύνους διάρρηξης, αναμένοντας ότι η εισροή νερού θα φτάσει στο μέγιστο όγκο της έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και την αλλοίωση του περιβάλλοντος από τον όγκο νερού.

Εικόνα από την κοιλάδα Σιραπού Μπεσί πριν και μετά την πλημμύρα.

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