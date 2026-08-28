Στους 538 οι νεκροί από την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης

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Στους 538 οι νεκροί από την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση στο Νεπάλ ανέρχεται σε 538 και αναμένεται να αυξηθεί, με συνολικά πάνω από 1.400 αγνοούμενους σε Νεπάλ και Θιβέτ.
  • Περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, με πολλές υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή καταστροφή.
  • Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με ομάδες διασωστών να έχουν φτάσει σε κρίσιμες περιοχές τόσο στο Νεπάλ όσο και στην Κίνα.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για δευτερεύουσες πλημμύρες και αυξημένο κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών λόγω εκτοπισμού και προβλημάτων ύδρευσης και υγιεινής.
  • Ο Ερυθρός Σταυρός και οι διεθνείς οργανισμοί ζητούν άμεση βοήθεια και συγκέντρωση πόρων για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των πληγέντων.
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Στους 538 ανέρχεται ο αριθμός των ατόμων που έχασαν την ζωής τους από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο, προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πέντε νεκροί. Ο αριθμός των αγνοουμένων στην κινεζική πλευρά παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές. Συνολικά ο αριθμός των αγνοουμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Το τοπικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε σήμερα ότι μια πρώτη ομάδα διασωστών κατάφερε σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, να φτάσει στην καρδιά της πληγείσας περιοχής στη νοτιοδυτική Κίνα.

Συνολικά 21 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από έναν εκπαιδευμένο σκύλο, έφτασαν το απόγευμα στην περιοχή του συνοριακού περάσματος του Γκιρόνγκ, κοντά στο Νεπάλ, και είναι «οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες που φτάνουν σε αυτό το νευραλγικής σημασίας σημείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης», επεσήμανε το κινεζικό πρακτορείο.

Την ίδια στιγμή, στο Νεπάλ διασώθηκαν 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού της χώρας.

93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις καταστροφές

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός, με αξιωματούχους διεθνών οργανισμών να εκφράζουν ανησυχίες για νέες πλημμύρες.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί και έχουν μεγάλη ανάγκη για βοήθεια», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

«Δεν διαθέτουμε λεπτομέρειες, δυστυχώς, διότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη εκτιμήσεις σε βάθος», πρόσθεσε μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κατμαντού. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από τις ομάδες που βρίσκονται επιτόπου.

«Ο απολογισμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται και ανησυχούμε ότι θα εντοπιστούν και άλλα θύματα», τόνισε ο Φίσερ, σημειώνοντας: «Φυσικά ανησυχούμε για το ενδεχόμενο δευτερευουσών πλημμυρών».

Σύμφωνα με την IFRC, χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ δεκάδες δρόμοι, γέφυρες και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Ο Φίσερ επεσήμανε ότι φορτηγά της IFCR με είδη πρώτης ανάγκης έχουν αποκλειστεί αφού υπερχείλισε μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

«Άμεση προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις βασικές ανάγκες», πρόσθεσε ο Φίσερ, εξηγώντας ότι η IFCR απηύθυνε την Πέμπτη, έκκληση για τη συγκέντρωση 26,6 εκατ. ευρώ για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.

Από την πλευρά του, ο Καμάλ Κισόρε, επικεφαλής του γραφείου για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών στον ΟΗΕ, προειδοποίησε για περαιτέρω «αλυσιδωτούς κινδύνους που ενδέχεται να εκδηλωθούν». «Κατά μία έννοια η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη εντελώς. Εξακολουθεί να εκτυλίσσεται με κάποιους τρόπους», είπε.

Στην ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ταρίκ Γιασάρεβιτς δήλωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές από την κατολίσθηση και οκτώ υγειονομικοί είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

«Έπειτα από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός, ο συνωστισμός και τα προβλήματα στην ύδρευση, την αποχέτευση και τις υπηρεσίες υγείας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, όπως η διάρροια και αναπνευστικές παθήσεις», σημείωσε.

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