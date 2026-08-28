Ποιες απειλητικές ασθένειες ίσως μεταδοθούν μετά τη βιβλική πλημμύρα στο Νεπάλ

Τα νερά των πλημμυρών μπορούν να μολύνουν το πόσιμο νερό, να προκαλέσουν ζημιές στα συστήματα αποχέτευσης, να εκθέσουν τραύματα σε βρώμικο νερό και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μένουν σε συνωστισμένα καταφύγια.

Αυτό καθιστά την μόλυνση μια σοβαρή δευτερεύουσα ανησυχία μετά από καταστροφές όπως η βιβλική πλημμύρα και οι κατολισθήσεις πάγου, βράχων και λάσπης της 26ης Αυγούστου κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ.

Οι πλημμύρες δεν προκαλούν αυτόματα επιδημίες. Δημιουργούν, όμως, συνθήκες υπό τις οποίες οι μολύνσεις που ήδη κυκλοφορούν σε μια περιοχή μπορούν να εξαπλωθούν πιο εύκολα.

Ποιες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού και των τροφίμων μπορούν να αυξηθούν μετά τις πλημμύρες;

Οι διαρροϊκές ασθένειες συγκαταλέγονται στους κύριους κινδύνους μετά από πλημμύρες. Τα λύματα, τα ζωικά απόβλητα και οι μολυσμένες απορροές μπορούν να εισέλθουν σε πηγάδια, σωλήνες και προμήθειες τροφίμων, επιτρέποντας σε βακτήρια, ιούς και παράσιτα να εξαπλωθούν μέσω της κοπρανοστοματικής οδού.

Ανάλογα με την τοπική κυκλοφορία βακτηρίων, πιθανές λοιμώξεις περιλαμβάνουν:

χολέρα

τυφοειδή πυρετό

ηπατίτιδα Α ή Ε

σιγκέλα

σαλμονέλα

παθογόνο E. Coli

καμπυλοβακτηρίδιο

νοροϊό

γιάρδια και

κρυπτοσπορίδιο

Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν:

διάρροια

έμετο

κοιλιακό άλγος και

πυρετό

Η σοβαρή διάρροια μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αφυδάτωση.

Το νερό της πλημμύρας δεν δημιουργεί αυτούς τους οργανισμούς. Αφαιρεί, όμως, τα εμπόδια μεταξύ των ανθρώπων και των παθογόνων οργανισμών, διαταράσσοντας την ασφαλή ύδρευση, την αποχέτευση και τον χειρισμό τροφίμων.

Ποιες λοιμώξεις μπορούν να προέλθουν από τα νερά της πλημμύρας, την λάσπη και τα τραύματα των πληγέντων;

Η λεπτοσπείρωση είναι μια σημαντική λοίμωξη που σχετίζεται με τις πλημμύρες, ειδικά όταν το νερό ή η λάσπη έχουν μολυνθεί με ούρα από μολυσμένα τρωκτικά ή ζώα. Τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν μέσω δερματικών κοψιμάτων ή μέσω των ματιών, της μύτης και του στόματος. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκό πόνο, ενώ σοβαρή ασθένεια μπορεί να επηρεάσει τα νεφρά, το ήπαρ και τους πνεύμονες.

Τα δερματικά κοψίματα και οι ανοιχτές πληγές που εκτίθενται σε μολυσμένο νερό ή έδαφος μπορούν επίσης να μολυνθούν. Οι βρώμικες πληγές μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο τετάνου σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, κάτι που στο Νεπάλ είναι μια ορατή πιθανότητα.

Η επιδείνωση του πόνου, της ερυθρότητας, του πρηξίματος, του πύου ή του πυρετού μετά από ένα τραύμα χρήζει ιατρικής αξιολόγησης. Αλλά αυτήν τη στιγμή στο Νεπάλ οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν σε πλήρως κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Μπορούν τα κουνούπια να μεταδώσουν περισσότερες ασθένειες μετά από πλημμύρες;

Δυνητικά ναι, αλλά συνήθως όχι αμέσως και μόνο εκεί όπου η σχετική ασθένεια έχει ήδη εμφανιστεί.

Το στάσιμο νερό μπορεί να δημιουργήσει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Σε ενδημικές ή επιρρεπείς σε μετάδοση περιοχές, αυτό μπορεί να αυξήσει την ανησυχία για ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός και η ελονοσία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ο κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με το κλίμα, τους πληθυσμούς κουνουπιών και την τοπική κυκλοφορία ασθενειών, επομένως οι πλημμύρες δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα ακολουθήσει έξαρση.

Τι μπορεί να εξαπλωθεί σε καταφύγια με μεγάλο συνωστισμό;

Ο εκτοπισμός των κατοίκων της περιοχής προσθέτει έναν ακόμη κίνδυνο. Ο συνωστισμός σε καταφύγια ή σε κατοικίες που διασώθηκαν της καταστροφής, οι περιορισμένες εγκαταστάσεις/παροχές για καθάρισμα/πλύσιμο και η διαταραγμένη υγειονομική περίθαλψη μπορούν να κάνουν ευκολότερη την μετάδοση των αναπνευστικών και γαστρεντερικών λοιμώξεων.

Ο νοροϊός μπορεί να εξαπλωθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε κοινόχρηστους χώρους μέσω μολυσμένων χεριών, τροφίμων και επιφανειών. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί επίσης να κυκλοφορούν πιο εύκολα όταν πολλοί άνθρωποι μοιράζονται κλειστούς χώρους.

01 07 Πηγή: AP 02 07 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 03 07 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 04 07 05 07 Ένα αγόρι παρατηρεί την καταστροφή που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 Πηγή: AP 06 07 Διασώστες μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος μια γυναίκα μετά την ξαφνική πλημμύρα κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 Πηγή: AP 07 07 Πηγή: AP

Πώς μπορούν οι πληγέντες να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης μετά από μια πλημμύρα;

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι προτεραιότητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών, βράστε ή απολυμάνετε κατάλληλα το νερό όταν είναι αβέβαιης ποιότητας και μην τρώτε τρόφιμα που έχουν έρθει σε επαφή με το νερό της πλημμύρας. Χρησιμοποιήστε ασφαλές νερό για το μαγείρεμα, το βούρτσισμα των δοντιών και το πλύσιμο των πιάτων.

Αποφύγετε το νερό της πλημμύρας όπου είναι δυνατόν. Εάν η επαφή είναι αναπόφευκτη, καλύψτε τυχόν ανοιχτές πληγές, φορέστε μπότες και γάντια, πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα μετά και καθαρίστε τις πληγές αμέσως. Η προστασία από τα κουνούπια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, οπουδήποτε παραμένουν στάσιμα νερά.

Συχνές Ερωτήσεις

Προκαλούν τα πτώματα των θυμάτων επιδημίες μετά από φυσικές καταστροφές;

Συνήθως όχι. Οι άνθρωποι που σκοτώνονται από τραύμα γενικά δεν αποτελούν σημαντική απειλή για τους επιζώντες όσον αφορά μολυσματικές ασθένειες. Το μολυσμένο νερό, οι βλάβες των αποχετευτικών συστημάτων και οι λοιμώξεις που κυκλοφορούν ήδη στον πληθυσμό αποτελούν πολύ μεγαλύτερες ανησυχίες.

Πόσο σύντομα μπορούν να εμφανιστούν λοιμώξεις μετά από πλημμύρες;

Οι λοιμώξεις από τραύματα και πληγές μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε λίγες μέρες. Η λεπτοσπείρωση, οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια και οι λοιμώξεις με μεγαλύτερες περιόδους επώασης μπορεί να γίνουν πιο εμφανείς τις επόμενες εβδομάδες.

Συμπέρασμα

Οι πλημμύρες δεν προκαλούν αναπόφευκτα επιδημίες ασθενειών. Αλλά όταν διαταράσσονται το καθαρό νερό, η αποχέτευση, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη, οι λοιμώξεις που είναι ήδη πιθανές στην περιοχή μπορούν να εξαπλωθούν πιο εύκολα.

Μετά από καταστροφές, όπως οι πλημμύρες στο Νεπάλ-Θιβέτ, η προστασία του πόσιμου νερού, των τροφίμων, των τραυμάτων και των προσωρινών συνθηκών διαβίωσης αποτελεί επομένως μέρος της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, όχι απλά μια δεύτερη σκέψη της επόμενης μέρας.

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