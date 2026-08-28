Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ: Υπερχείλισε λίμνη - Κάτοικοι μεταφέρονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή

Δημήτρης Δρίζος

Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ: Υπερχείλισε λίμνη - Κάτοικοι μεταφέρονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αρχές στο Νεπάλ διέκοψαν για τα επόμενα 90 λεπτά τις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε αξιωματικός του στρατού την Παρασκευή, μετά τις αναφορές ότι μια λίμνη που είχε δημιουργηθεί από φράγμα στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή άρχισε να υπερχειλίζει.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερα στην περιοχή Ρασούβα, που έχει πληγεί από τις πλημμύρες, διακόπηκαν, ενώ κάτοικοι εθεάθησαν να σπεύδουν προς τα ψηλότερα σημεία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημέρωθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού - το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων-αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (...) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στηn Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

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