Η δημοκρατική δύναμη της Ινδίας: Πώς το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα στον κόσμο ενισχύει τη διαφάνεια

Snapshot Η Ινδία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα παγκοσμίως, με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και συμμετοχή πάνω από 66% στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Η Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας εφαρμόζει τεχνολογικές καινοτομίες όπως τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας με σύστημα VVPAT και ψηφιακή παρακολούθηση όλων των εκλογικών τμημάτων για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Υπάρχει αυξανόμενη κοινωνική ένταξη, με έμφαση στην πρόσβαση και συμμετοχή γυναικών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Η εκλογική διαδικασία της Ινδίας συνδυάζει τεχνολογία, θεσμικές δικλίδες ασφαλείας και ψηφοφορία καθολικού χαρακτήρα, ενσωματώνοντας συνεχείς μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των πολιτών.

Η Ινδία μοιράζεται την εκλογική της εμπειρία διεθνώς μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών, προωθώντας τη διαφάνεια, την τεχνολογία και τη δημοκρατική διαχείριση εκλογών σε άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Στην Ινδία, το μέγεθος αυτής της διαδικασίας συνοδεύεται από ένα ολοένα και περισσότερο τεχνολογικά εξελιγμένο εκλογικό σύστημα, μια συνταγματικά κατοχυρωμένη εκλογική αρχή και μια διαρκή προσπάθεια να καταστεί η εκλογική διαδικασία προσβάσιμη σε πολίτες κάθε ηλικίας, περιοχής και κοινωνικής προέλευσης.

Η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου συνεχίζει να εξελίσσει την εκλογική της αρχιτεκτονική από την ανεξαρτησία της και μετά, συνδυάζοντας την καθολική ψηφοφορία των ενηλίκων με θεσμικές δικλίδες ασφαλείας, ψηφιακά εργαλεία και μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον ψηφοφόρο.

Οι βουλευτικές εκλογές του 2024 ανέδειξαν το μέγεθος αυτής της δημοκρατικής συμμετοχής, ενώ οι εξελίξεις του 2025 και του 2026 έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια, την προσβασιμότητα και την τεχνολογία στη διεξαγωγή των εκλογών.

Μια δημοκρατική διαδικασία σε πρωτοφανή κλίμακα

Το εκλογικό σύστημα της Ινδίας λειτουργεί πλέον με ένα εκλογικό σώμα που πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο πολίτες.

Σύμφωνα με τον «Άτλαντα» της Εκλογικής Επιτροπής της Ινδίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2024, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανήλθαν σε 97,98 crore, έναντι 91,19 crore το 2019.

Στις εκλογές του 2024 ψήφισαν συνολικά 64,64 crore πολίτες, δηλαδή 3,17 crore περισσότεροι σε σχέση με το 2019. Η συνολική συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 66,10%, έναντι 67,40% πέντε χρόνια νωρίτερα.

Τα μεγέθη αυτά κατατάσσουν την εκλογική διαδικασία της Ινδίας στις μεγαλύτερες επαναλαμβανόμενες δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής παγκοσμίως.

Οι εκλογές του 2024 στηρίχθηκαν σε ένα τεράστιο δίκτυο εκλογικών τμημάτων, υπαλλήλων, υποψηφίων, προσωπικού ασφαλείας και τεχνολογικών συστημάτων, μετατρέποντας την αρχή της καθολικής ψηφοφορίας σε πράξη μέσα σε έναν εξαιρετικά πολυσύνθετο και διαφορετικό πληθυσμό.

Παράλληλα, ενισχύεται διαρκώς η συμμετοχή των γυναικών. Το 2024 οι γυναίκες αποτελούσαν το 48,62% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι 48,09% το 2019. Η συμμετοχή των γυναικών έφτασε το 65,78%, ελαφρώς υψηλότερα από το 65,55% των ανδρών.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η συμμετοχή στις εκλογές εξελίσσεται σε μια ευρεία κοινωνική διαδικασία, που δεν περιορίζεται πλέον σε μία συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα.

Διαφάνεια σε κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας

Η προσέγγιση της Εκλογικής Επιτροπής στη διαφάνεια εκτείνεται από την εγγραφή των ψηφοφόρων και την ψηφοφορία έως την καταμέτρηση και τις διαδικασίες μετά τις εκλογές.

Τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων στην κατάρτιση και επαλήθευση των εκλογικών καταλόγων, στον έλεγχο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων ψηφοφορίας και των συστημάτων VVPAT, στην τυχαιοποίηση, την προετοιμασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την καταμέτρηση.

Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας υποστηρίζονται από την τεχνολογία VVPAT, η οποία επιτρέπει στον ψηφοφόρο να βλέπει ένα εκτυπωμένο ψηφοδέλτιο που αποτυπώνει την επιλογή του.

Το ψηφοδέλτιο παραμένει ορατό για περίπου επτά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πέφτει αυτόματα σε σφραγισμένο δοχείο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα φυσικό ίχνος ελέγχου που λειτουργεί παράλληλα με την ηλεκτρονική καταγραφή της ψήφου.

Η Εκλογική Επιτροπή έχει επεκτείνει παράλληλα τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το κυβερνητικό ενημερωτικό υλικό για την Εθνική Ημέρα Ψηφοφόρων του 2026, η διαδικτυακή μετάδοση εικόνας από το 100% των εκλογικών τμημάτων έχει ενισχύσει την εποπτεία της διαδικασίας κατά την ημέρα των εκλογών.

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί ψηφιακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων, την καταγραφή της συμμετοχής και τη διαχείριση των εκλογών, ενώ η εφαρμογή cVIGIL επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των εκλογών: η διαφάνεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως απαίτηση μετά το τέλος της διαδικασίας, αλλά ενσωματώνεται στον ίδιο τον σχεδιασμό της.

Η τεχνολογία με τον ψηφοφόρο στο επίκεντρο

Η σύγχρονη εκλογική διαδικασία στην Ινδία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με μια όσο το δυνατόν απλούστερη εμπειρία για τον πολίτη.

Το σύστημα καταγραφής της συμμετοχής της Εκλογικής Επιτροπής επιτρέπει την τακτική εισαγωγή και δημοσιοποίηση των στοιχείων κατά τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών, ενώ τα τελικά δεδομένα συμμετοχής σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας και εκλογικού τμήματος υποβάλλονται σε πολλαπλά επίπεδα επαλήθευσης.

Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης να βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους ψηφοφόρους. Νέες διαδικασίες που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2026 προβλέπουν την παράδοση των Εκλογικών Δελτίων Ταυτότητας με φωτογραφία εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων, συνοδευόμενη από ειδοποίηση μέσω SMS.

Παράλληλα, στα εκλογικά τμήματα εφαρμόζεται ανώτατο όριο 1.200 ψηφοφόρων, με στόχο τον περιορισμό του συνωστισμού και τη διευκόλυνση της συμμετοχής.

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, επομένως, δεν περιορίζεται στο ίδιο το μηχάνημα ψηφοφορίας. Αφορά ολόκληρη την εκλογική αλυσίδα: από την εγγραφή των ψηφοφόρων και την ενημέρωσή τους έως την παρακολούθηση της διαδικασίας, την καταγραφή της συμμετοχής και την τεκμηρίωση μετά τις εκλογές.

Μια δημοκρατία για όλους

Η δύναμη ενός δημοκρατικού συστήματος δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των ψηφοφόρων, αλλά και από το κατά πόσο δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες να συμμετέχουν ουσιαστικά.

Η εκλογική διοίκηση της Ινδίας δίνει ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες, τους νέους ψηφοφόρους και τους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Πρόεδρος της Ινδίας, Ντρουπάτι Μούρμου, κατά την ομιλία της για την Εθνική Ημέρα Ψηφοφόρων τον Ιανουάριο του 2025, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και στις προσπάθειες της Εκλογικής Επιτροπής να διευκολύνει την ψήφο πολιτών άνω των 85 ετών, ατόμων με αναπηρία και φυλετικών κοινοτήτων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η ίδια φιλοσοφία με επίκεντρο τον πολίτη συνεχίστηκε και το 2026. Το θέμα της Εθνικής Ημέρας Ψηφοφόρων ήταν «Η Ινδία μου, η ψήφος μου», με σύνθημα «Ο πολίτης στην καρδιά της ινδικής δημοκρατίας».

Η Εκλογική Επιτροπή αξιοποιεί επίσης το πρόγραμμα SVEEP για την ενίσχυση της ενημέρωσης των ψηφοφόρων, της ευαισθητοποίησης και της εκλογικής παιδείας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Η έμφαση στην κοινωνική ένταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα με τεράστια γεωγραφική, γλωσσική και κοινωνική ποικιλομορφία. Η μεταφορά της κάλπης πιο κοντά στον πολίτη απαιτεί όχι μόνο εκλογικές υποδομές, αλλά και διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και διοικητική υποστήριξη.

Η δημοκρατική συμμετοχή δεν σταματά στην κάλπη

Η δημοκρατική αρχιτεκτονική της Ινδίας είναι πολύ ευρύτερη από την ίδια τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Οι συνταγματικοί θεσμοί, το Κοινοβούλιο, τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης.

Ο Δείκτης Μετασχηματισμού Bertelsmann 2026 επισημαίνει ότι η Ινδία διεξάγει ανταγωνιστικές εκλογές εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, ενώ η καθολική ψηφοφορία με μυστική ψήφο έχει πλέον εδραιωθεί.

Η έκθεση χαρακτηρίζει τις γενικές εκλογές του 2024 ως τη μεγαλύτερη δημοκρατική διαδικασία στον κόσμο, με περισσότερους από 968 εκατομμύρια δικαιούχους ψήφου και συμμετοχή άνω του 66%.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική εκπροσώπηση εκτείνεται έως το τοπικό επίπεδο και ότι το κομματικό σύστημα της Ινδίας περιλαμβάνει πολυάριθμα εθνικά και πολιτειακά κόμματα, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικές ιδεολογικές, περιφερειακές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Αυτό το εύρος συμμετοχής προσδίδει στην ινδική δημοκρατία έντονα ομοσπονδιακό και πλουραλιστικό χαρακτήρα. Οι εθνικές εκλογές αποτελούν ένα επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης, ενώ οι εκλογές σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο επιτρέπουν στον πολιτικό ανταγωνισμό και τη συμμετοχή των πολιτών να βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινότητά τους.

Από την εκλογική εμπειρία της Ινδίας στη διεθνή συνεργασία

Η εκλογική εμπειρία της Ινδίας αποκτά πλέον και διεθνή διάσταση.

Τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί η Διεθνής Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και τη Διαχείριση Εκλογών της Ινδίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερους από 40 εκλογικούς φορείς.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με τη «Διακήρυξη του Δελχί 2026», η οποία ανέδειξε ως βασικούς άξονες διεθνούς συνεργασίας την ακεραιότητα των εκλογικών καταλόγων, τις συμμετοχικές και διαφανείς εκλογές, την έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Η Ινδία έχει επίσης αναδείξει την εμπειρία της στη διοργάνωση εκλογών ως γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλες δημοκρατίες.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Εκλογικής Διαχείρισης της Ινδικής Εκλογικής Επιτροπής έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 10.000 Ινδούς εκλογικούς υπαλλήλους, καθώς και αξιωματούχους από περισσότερες από 100 χώρες, μέσα σε διάστημα 15 ετών, σύμφωνα με το κυβερνητικό ενημερωτικό υλικό του 2026.

Η διεθνοποίηση της ινδικής εκλογικής τεχνογνωσίας αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή. Η χώρα δεν διαχειρίζεται μόνο εκλογές σε πρωτοφανή εγχώρια κλίμακα, αλλά μοιράζεται πλέον θεσμική εμπειρία, τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ψηφιακές πρακτικές με εκλογικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μια δημοκρατία που ανανεώνεται διαρκώς

Η ιστορία της εκλογικής δημοκρατίας στην Ινδία είναι, τελικά, μια ιστορία όπου το πρωτοφανές μέγεθος συνδυάζεται με τη συνεχή θεσμική προσαρμογή.

Από την καθολική ψηφοφορία μετά την ανεξαρτησία μέχρι την ηλεκτρονική ψηφοφορία, την τεχνολογία VVPAT, τις ψηφιακές υπηρεσίες για τους ψηφοφόρους, τη διαδικτυακή μετάδοση από τα εκλογικά τμήματα, την εκλογική παιδεία και τη διεθνή συνεργασία, το σύστημα έχει ενσωματώσει επανειλημμένα νέες πρακτικές, διατηρώντας παράλληλα την κεντρική αρχή ότι η πολιτική εξουσία πηγάζει από την ψήφο του πολίτη.

Οι γενικές εκλογές του 2024 έφεραν 64,64 crore ψήφους στη δημοκρατική διαδικασία. Μέχρι το 2026, η Εκλογική Επιτροπή είχε ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες προς τους ψηφοφόρους, την ψηφιακή εποπτεία, τη διαχείριση των εκλογικών καταλόγων και τη διεθνή συνεργασία.

Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην κάλπη και η εκλογική εκπαίδευση προσθέτουν μια ακόμη διάσταση σε αυτή τη μεταμόρφωση.

Η Πρόεδρος Μούρμου έχει χαρακτηρίσει την ινδική δημοκρατία μοναδικό παράδειγμα για τον σύγχρονο κόσμο, ενώ οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Εκλογικής Επιτροπής τοποθετούν τον πολίτη στο επίκεντρο της εκλογικής διοίκησης.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πώς η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου συνεχίζει να διευρύνει στην πράξη την έννοια της συμμετοχής.

Το δημοκρατικό επίτευγμα της Ινδίας δεν βρίσκεται μόνο στην ικανότητά της να διεξάγει εκλογές σε μια πρωτοφανή κλίμακα. Βρίσκεται στη διαρκή προσπάθεια να καταστήσει την εκλογική διαδικασία προσβάσιμη, ελέγξιμη, τεχνολογικά εξελιγμένη και συμμετοχική.