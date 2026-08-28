Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο

Η υπηρεσία πρόγνωσης πλημμυρών της χώρας ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις πλημμύρες από την κινεζική πλευρά

Μάνος Χατζηγιάννης

Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν για αυξημένες πλημμύρες στον ποταμό Μπότε Κόσι, με εντολή για απομάκρυνση των κατοίκων των παραποτάμιων περιοχών του Τρισούλι.
  • Η πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στον ποταμό Bhote Koshi και έχει προκαλέσει τον θάνατο 579 ανθρώπων, με χιλιάδες αγνοούμενους.
  • Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για την πλευρά των συνόρων όπου συνέβη η κατολίσθηση που προκάλεσε την πλημμύρα.
  • Ένα βίντεο με ένα σπίτι που άντεξε την καταστροφική πλημμύρα και την οικογένεια που επιβίωσε στο μπαλκόνι του έγινε viral.
  • Η υπηρεσία πρόγνωσης πλημμυρών του Νεπάλ ενημερώθηκε από τις κινεζικές αρχές για την κατάσταση στην περιοχή Ρασούβα.
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Οι αρχές στο Νεπάλ προειδοποίησαν για «αυξημένες πλημμύρες» που σημειώνονται για άλλη μια φορά.

Η υπηρεσία πρόγνωσης πλημμυρών της χώρας ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις πλημμύρες από την κινεζική πλευρά της αστυνομικής περιφέρειας της Ρασούβα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:«Ο ποταμός Μπότε Κόσι έχει πάλι υποστεί αυξημένη πλημμύρα, οπότε οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Τρισούλι (μέχρι το Μούγκλινγκ) καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, διατηρώντας υψηλή επαγρύπνηση μέχρι νεωτέρας».

Καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ.

Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το σε ποια πλευρά των συνόρων συνέβη η κατολίσθηση.

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O ποταμός Bhote Koshi (Μπότε Κόσι) στο Νεπάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της τεράστιας ανθρωπιστικής και φυσικής καταστροφής, έπειτα από μια φονική ξαφνική πλημμύρα (flash flood) που εκδηλώθηκε στις 26 Αυγούστου και έχει κοστίσει τη ζωή σε 579 άτομα, ενώ χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι.

Το σπίτι που άντεξε και έγινε viral

Στο μεταξύ μια οικογένεια κατάφερε να επιβιώσει καταφεύγοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού της, ενώ η καταστροφική πλημμύρα, που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα κοντά στον ποταμό Bhote Koshi, έπληττε την παραμεθόρια περιοχή με το Θιβέτ.

Το βίντεο έχει γίνει ήδη viral.

Ένα σπίτι βαμμένο πράσινο παρέμεινε όρθιο εν μέσω των καταστροφικών πλημμυρών ακόμη και όταν τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν την περιοχή και παρέσυραν τα κτήρια γύρω του.

Το βίντεο έδειχνε τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας να ορμούν στην περιοχή με τρομακτική ταχύτητα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Ωστόσο, το σπίτι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένο από τα ορμητικά νερά.

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