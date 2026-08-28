Νεπάλ: 547 νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα – 575 οι αγνοούμενοι αλλοδαποί

Η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι έχουν επιβεβαιωθεί 547 θάνατοι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Νεπάλ: 547 νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα – 575 οι αγνοούμενοι αλλοδαποί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αρχές του Νεπάλ επιβεβαίωσαν 547 νεκρούς και 1.473 τραυματίες από την καταστροφική πλημμύρα.
  • Υπάρχουν 575 αγνοούμενοι αλλοδαποί από 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 183 Ινδών και 65 Αμερικανών.
  • Δύο λίμνες στην περιοχή της πλημμύρας παρακολουθούνται λόγω κινδύνου νέας πλημμύρας, καθώς μία λίμνη άρχισε να υπερχειλίζει.
  • Η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα που έριξε βράχους, πάγο και λάσπη στα ποτάμια, προκαλώντας καταστροφικά πλημμυρικά κύματα.
  • Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες για καλύτερη παρακολούθηση και εξετάζει τη χρήση ελικοπτέρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
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Σε 547 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών που έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές του Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής 547 θάνατοι, ενώ άλλοι 1.473 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρώς υψηλότερος από τους 538 που είχε ανακοινώσει πριν από λίγο η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ (NDRRMA). Η αστυνομία προσθέτει ότι 4.473 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Ταυτόχρονα ο αριθμός των αγνοουμένων αλλοδαπών στο Νεπάλ έχει αυξηθεί σε 575. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, υπάρχουν αγνοούμενοι αλλοδαποί από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων 183 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 62 Ουκρανοί και 33 Βρετανοί. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και 149 Νεπαλέζοι.

Κίνδυνος νέας πλημμύρας

Το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ.

Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει σήμερα. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.

Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη.Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.

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