Τραμπ στο Fox News: «Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν - Θα αφανιστεί εάν ανταποδώσει τα πλήγματα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συμφωνίες με το Ιράν δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που είναι γραμμένες.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει πολλές ευκαιρίες στο Ιράν χωρίς αποτέλεσμα.

Απειλεί ότι το Ιράν θα αφανιστεί ως χώρα αν ανταποδώσει τα πλήγματα.

Περιέγραψε τους Ιρανούς ηγέτες ως «τρελούς» και «ηλίθιους» για την υποτίμηση της αποφασιστικότητάς του.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο ενημερώθηκαν πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Εκτοξεύοντας νέες απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: Είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ.

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