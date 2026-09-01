Τραμπ στο Fox News: «Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν - Θα αφανιστεί εάν ανταποδώσει τα πλήγματα»

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ

Newsroom

Τραμπ στο Fox News: «Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν - Θα αφανιστεί εάν ανταποδώσει τα πλήγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συμφωνίες με το Ιράν δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που είναι γραμμένες.
  • Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει πολλές ευκαιρίες στο Ιράν χωρίς αποτέλεσμα.
  • Απειλεί ότι το Ιράν θα αφανιστεί ως χώρα αν ανταποδώσει τα πλήγματα.
  • Περιέγραψε τους Ιρανούς ηγέτες ως «τρελούς» και «ηλίθιους» για την υποτίμηση της αποφασιστικότητάς του.
  • Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο ενημερώθηκαν πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Εκτοξεύοντας νέες απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: Είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αποκάλυψη από την Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Δεν μπορώ να βγω έξω»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 46χρονος για τον οποίο εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 8 ετών

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:51LIFESTYLE

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 ετών και η σύζυγός του το γιορτάζει: «Δεν υπάρχει κανένας άλλος»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα - Νύχτα αγωνίας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους θερμότερους Αυγούστους των τελευταίων ετών στην Ελλάδα ο φετινός

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Fox News: «Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν - Θα αφανιστεί εάν ανταποδώσει τα πλήγματα»

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο - Αναζητούνται οι δράστες

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν τάσσεται υπέρ νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την επίθεση με drones στη Λειψία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (1/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 5,8 εκατ. ευρώ

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ερευνητές βρήκαν το ναυάγιο του Τιτανικού πριν από 41 χρόνια

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones κατά αμερικανικών στόχων στον Κόλπο - Καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Συμμετρικά» αντίποινα στο Βερολίνο για τις κυρώσεις σχετικά με το drone στη Λειψία

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα - Στα 20 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

21:38LIFESTYLE

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα - «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλεγγύη ΕΕ και ΝΑΤΟ στο Βερολίνο: Κύμα στήριξης στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε νέο ντουέτο με τη μητέρα του στα social media - Οι ευχές για την γιορτή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 γιατί δεν ήθελα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (1/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 5,8 εκατ. ευρώ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόλαση επί γης» χαρακτήρισαν τουρίστες το αδιαχώρητο στην παραλία Μπάλος - Ανησυχία για τον υπερτουρισμό

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα - Νύχτα αγωνίας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έλληνας ο νέος επικεφαλής της ΕΕ - Τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη και την Ελλάδα

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones κατά αμερικανικών στόχων στον Κόλπο - Καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ερευνητές βρήκαν το ναυάγιο του Τιτανικού πριν από 41 χρόνια

17:19ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει την όραση - Πότε μπορεί να δείτε «μυγάκια»

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

16:08WHAT THE FACT

Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο: Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι είναι οι τελευταίοι

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

21:38LIFESTYLE

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα - «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»

19:19LIFESTYLE

«Mας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους» - Συγγραφέας καταγγέλλει τον Στέλιο Ρόκκο για οικειοποίηση κειμένου με αφορμή την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Πως η Νότια Κορέα κατάφερε να ανασχέσει τη δημογραφική κρίση: Φθηνά στεγαστικά, ασφυκτική πίεση σε εργοδότες για παροχές και γενναία επιδόματα

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Αχιλλέας Μπέος: Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου - Πέθανε ξαφνικά η αδελφή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ