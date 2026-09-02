Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σε βάθος 550 μέτρων

Σε βάθος 550 μέτρων εντοπίστηκε το αντικείμενο που εκτιμάται ότι είναι το βυθισμένο Filo Jet, το επιβατηγό πλοίο που ανετράπη την 30ή Αυγούστου στα ανοιχτά της Κερύνειας, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο προς τη Μερσίνα.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, πρόεδρος του ψευδοκράτους, ο οποίος τόνισε σήμερα (02/09) ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη τεχνική ακρίβεια και προσοχή.

«Αυτήν τη στιγμή έχει εντοπιστεί σε βάθος 550 μέτρων η θέση ενός αντικειμένου που εκτιμάται ότι είναι το βυθισμένο πλοίο», ανέφερε ο Ερχιουρμάν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η οριστική επιβεβαίωση θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Επαναλαμβάνω, εκτιμάται ότι πρόκειται για το βυθισμένο πλοίο. Οι εργασίες διεξάγονται με πολύ τεχνικό και ευαίσθητο τρόπο. Η οριστική ανακοίνωση θα γίνει αργότερα», σημείωσε.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζονται, με τη συμμετοχή του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Το TCG Işın έχει ήδη ξεκινήσει ρομποτικές σαρώσεις στον βυθό, ενώ, ένα ακόμη πλοίο έρευνας και διάσωσης, το TCG Alemdar, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή.

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Κερύνειας και Τασουτσού στη Μερσίνα. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρηση από την Κερύνεια, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου.

Στην προσπάθεια να επιστρέψει στο λιμάνι, ανετράπη.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι 241 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ, 8 σκοτώθηκαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων.

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