Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί - Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους

Snapshot Εντοπίστηκε νέα σορός στο ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας στους εννέα τους επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Οι αγνοούμενοι παραμένουν 19 και εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένοι στο βυθισμένο καταμαράν σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση ειδικών ρομπότ και φωτιστικών συστημάτων υπό δύσκολες συνθήκες στο βυθό.

Ο ψευδοπρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ απομάκρυνε τον λεγόμενο «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί λόγω των επικρίσεων για το ναυάγιο.

Η απομάκρυνση του Αρικλί κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Νέα σορός εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας στους εννέα τους επιβεβαιωμένους νεκρούς της τραγωδίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για άνδρα περίπου 50 ετών, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 19 και εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο βυθισμένο καταμαράν, σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των επικρίσεων, ο ψευδοπρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ προχώρησε στην απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί του ψευδοκράτους.

Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου και μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Δρ. Burhan Nalbantoğlu στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Με τον νέο εντοπισμό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή δύο τουρκικών πλοίων έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση και την έρευνα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι αγνοούμενοι ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του βυθισμένου καταμαράν. Ο

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά ρομπότ και φωτιστικά συστήματα για να επιχειρούν στον βυθό, όπου η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

«Καρατόμησε» τον Αρικλί

Την ίδια ώρα, η πολύνεκρη τραγωδία προκαλεί και πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα.

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του λεγόμενου «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, εν μέσω έντονων επικρίσεων για το ναυάγιο και τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι ενημέρωσε ο ίδιος τον Αρικλί για την απόφασή του, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η διερεύνηση της υπόθεσης να προχωρήσει χωρίς «οποιαδήποτε σκιά» και να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση από τις λεγόμενες «αστυνομικές» και «δικαστικές» αρχές.

Συνεχίζεται η αγωνία για τους 19 αγνοούμενους

Με τον απολογισμό να έχει ήδη φτάσει στους 9 νεκρούς, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στρέφεται πλέον στους 19 αγνοούμενους.

Οι οικογένειές τους περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη από τις έρευνες, την ώρα που οι διασώστες δίνουν μάχη σε βάθος 550 μέτρων για τον εντοπισμό νέων ευρημάτων.

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