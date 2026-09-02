Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί - Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μίλτος Τσεκούρας

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί - Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εντοπίστηκε νέα σορός στο ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας στους εννέα τους επιβεβαιωμένους νεκρούς.
  • Οι αγνοούμενοι παραμένουν 19 και εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένοι στο βυθισμένο καταμαράν σε βάθος περίπου 550 μέτρων.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση ειδικών ρομπότ και φωτιστικών συστημάτων υπό δύσκολες συνθήκες στο βυθό.
  • Ο ψευδοπρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ απομάκρυνε τον λεγόμενο «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί λόγω των επικρίσεων για το ναυάγιο.
  • Η απομάκρυνση του Αρικλί κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.
Snapshot powered by AI

Νέα σορός εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας στους εννέα τους επιβεβαιωμένους νεκρούς της τραγωδίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για άνδρα περίπου 50 ετών, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 19 και εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο βυθισμένο καταμαράν, σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των επικρίσεων, ο ψευδοπρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ προχώρησε στην απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί του ψευδοκράτους.

Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου και μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Δρ. Burhan Nalbantoğlu στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Με τον νέο εντοπισμό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή δύο τουρκικών πλοίων έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση και την έρευνα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι αγνοούμενοι ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του βυθισμένου καταμαράν. Ο

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά ρομπότ και φωτιστικά συστήματα για να επιχειρούν στον βυθό, όπου η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

«Καρατόμησε» τον Αρικλί

Την ίδια ώρα, η πολύνεκρη τραγωδία προκαλεί και πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα.

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του λεγόμενου «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, εν μέσω έντονων επικρίσεων για το ναυάγιο και τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι ενημέρωσε ο ίδιος τον Αρικλί για την απόφασή του, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η διερεύνηση της υπόθεσης να προχωρήσει χωρίς «οποιαδήποτε σκιά» και να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση από τις λεγόμενες «αστυνομικές» και «δικαστικές» αρχές.

Συνεχίζεται η αγωνία για τους 19 αγνοούμενους

Με τον απολογισμό να έχει ήδη φτάσει στους 9 νεκρούς, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στρέφεται πλέον στους 19 αγνοούμενους.

Οι οικογένειές τους περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη από τις έρευνες, την ώρα που οι διασώστες δίνουν μάχη σε βάθος 550 μέτρων για τον εντοπισμό νέων ευρημάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-4: Εύκολη πρεμιέρα για τους Πειραιώτες

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για παρουσίαση οικονομικού προγράμματος Τσίπρα: Αμετανόητος, σερβίρει ξανά εύκολες» λύσεις

22:03LIFESTYLE

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της - Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον συζητά τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποχαιρετά» Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Χαίρομαι που έφυγαν, δεν ήμουν ποτέ φαν τους»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φλώρινα: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας μετέφερε 86 τόνους χρυσού στην Βρετανία - «Ενισχύουμε την προστασία μας απέναντι στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια»

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καλέντζι Κορινθίας

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατοι κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν σε μονοκατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες έψηναν στην αυλή

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε σορός από τη θάλασσα, στους 9 οι νεκροί - Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ: Συμμορία σχεδίαζε την απαγωγή του

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τράκαρε με... ταχύπλοο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ξανασμίγει με την κόρη της έπειτα από 62 χρόνια, αφού είχε αναγκαστεί να τη δώσει για υιοθεσία: «Δεν θα την αφήσω ποτέ ξανά»

20:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η μαγεία επέστρεψε»: Το βίντεο - ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον «Μάγο» Ουναΐ

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάρυστο και Μύτικα Θήβας

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η υπογεννητικότητα σχετίζεται με τα smartphones

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τροχαίο στην Κύπρο μπροστά στα μάτια του εγγονού του: 76χρονος παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο όταν κατέβηκε να μετακινήσει ψυγείο που έπεσε από το όχημά του

20:37LIFESTYLE

Βανδαλίστηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καύσωνα έκανε «πρεμιέρα» ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

18:40LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα πρώτα λόγια μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ηλεκτρικό ρεύμα: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115 €/kWh - Κρατάμε τις τιμές χαμηλά

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τροχαίο στην Κύπρο μπροστά στα μάτια του εγγονού του: 76χρονος παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο όταν κατέβηκε να μετακινήσει ψυγείο που έπεσε από το όχημά του

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ: Συμμορία σχεδίαζε την απαγωγή του

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κυψέλη: Κατέληξε ο 15χρονος που είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

17:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο για το Λύκειο της επόμενης ημέρας - Τι αλλάζει για τους μαθητές

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα δασκάλα ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή της - Του ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Στο νοσοκομείο προληπτικά ηλικιωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ