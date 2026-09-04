Volkswagen: Σχέδιο για 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε εργοστάσια – Τι αλλάζει στον κολοσσό

Snapshot Η Volkswagen ενέκρινε σχέδιο για την κατάργηση συνολικά 100.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 στο πλαίσιο μεγάλης αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία εξετά το μέλλον τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων λόγω υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας.

Μέχρι το 2035, η Volkswagen θα μειώσει κατά 50% τα διαθέσιμα μοντέλα και κατά 75% την πολυπλοκότητα επιλογών, για μείωση κόστους.

Η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και οι εισαγωγικοί δασμοί στις ΗΠΑ δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τον όμιλο.

Οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων. Snapshot powered by AI

Σε μία ιστορική καμπή για τη σχεδόν εννέα δεκαετιών πορεία της, η Volkswagen προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της. Το διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού κολοσσού ενέκρινε σχέδιο για την κατάργηση επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σχεδιαζόμενων απολύσεων στις 100.000 έως το 2030, σε μια προσπάθεια θωράκισης της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στις βίαιες αλλαγές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε μετά το αρχικό πλάνο του Μαρτίου για τις πρώτες 50.000 περικοπές, αντανακλώντας το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Η διοίκηση εξετάζει παράλληλα το μέλλον τεσσάρων κομβικών παραγωγικών μονάδων στη Γερμανία —συγκεκριμένα στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ— καθώς η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει αισθητά την παγκόσμια ζήτηση. Οι εναλλακτικές χρήσεις για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη υπό εξέταση.

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού, η Volkswagen σχεδιάζει τον εξορθολογισμό της παραγωγής της. Έως το 2035, ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων θα μειωθεί κατά 50%, ενώ η πολυπλοκότητα των προσφερόμενων επιλογών θα περιοριστεί κατά 75%. Η στρατηγική εστιάζει πλέον στη μαζικότερη παραγωγή των πιο εμπορικών οχημάτων, γεγονός που αναμένεται να συμπιέσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Οι πιέσεις που δέχεται ο όμιλος, στον οποίο ανήκουν μάρκες όπως η Audi, η Porsche, η Skoda, η Seat, η Bentley και η Lamborghini, είναι πολλαπλές. Η μείωση της κερδοφορίας ωσόσο αποδίδεται κυρίως στη θεαματική πτώση των πωλήσεων στην αγορά της Κίνας, όπου οι εγχώριες εταιρείες όπως η BYD κερδίζουν συνεχώς έδαφος χάρη στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τις νέες τεχνολογίες. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ την ίδια στιγμή επηρεάζονται από τους εισαγωγικούς δασμούς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Παρά τις έντονες πιέσεις, οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά την είδηση, με τη μετοχή της εταιρείας στη Φρανκφούρτη να σημειώνει άνοδο. Η ηγεσία του ομίλου υπογραμμίζει ότι οι προσαρμογές αυτές, που αφορούν και διευθυντικά στελέχη, κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Από την πλευρά των εργαζομένων, εκπρόσωποι των συνδικάτων σημειώνουν ότι δόθηκε σκληρή μάχη για την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων απέναντι σε μια πρωτοφανή πρόκληση για τον βιομηχανικό κολοσσό.