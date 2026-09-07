Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

Παράδειγμα για το τι δεν είναι fair play αποτέλεσε το Σαββατοκύριακο ο Γεωργιανός αθλητής του τζούντο, Ακάκι Τζαπαρίτζε, ο οποίος αφού πρώτα ηττήθηκε καθαρά από τον αντίπαλό του, έχασε τελείως την ψυχραιμία του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο του όρμησε, σπάζοντάς του τη γνάθο αλλά και δυο δόντια

Ο 24χρονος Ακάκι Τζαπαρίτζε, που αγωνίζεται για την JC Leipzig, ηττήθηκε από τον Γερμανό τζούντοκα Τίμο Κάβελιους σε αγώνα της Μπουντεσλίγκα στις 5 Σεπτεμβρίου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζαπαρίτζε φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε στον αντίπαλό του με γροθιές. Ο Κάβελιους υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε δύο δόντια. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αργότερα το ίδιο βράδυ.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ ο Γεωργιανός τζούντοκα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μακροχρόνια — ενδεχομένως ακόμη και ισόβια — αποβολή.