Τουρκία: Ήρωας περαστικός έσωσε 5χρονο κορίτσι από διερχόμενο τραμ - Δείτε βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένα μικρό κοριτσάκι παραλίγο να χτυπηθεί από διερχόμενο τραμ, αλλά διασώθηκε από ήρωα περαστικό.

Βίντεο που κατέγραψε καρέ - καρέ το περιστατικό, δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να περιμένει σε μια διάβαση πεζών στην πόλη Σαμψούντα στην βόρεια Τουρκία, όταν ένα κοριτσάκι, περίπου πέντε ετών, «πετάγεται» ξαφνικά στις σιδηροδρομικές γραμμές, την στιγμή που περνάει ένα τραμ από το σημείο.

Ωστόσο, η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην συμβολή ενός ήρωα περαστικού, ο οποίος άρπαξε το κορίτσι από το χέρι και το απομάκρυνε από τις ράγες, δευτερόλεπτα πριν περάσει το τραμ. Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε το βίντεο: