ΗΠΑ: $9000 ανά παιδί για τις μητέρες που μένουν σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους

Σχέδιο της Ουάσιγκτον υπό τον Τζέι Ντι Βανς προβλέπει κρατική ενίσχυση αποκλειστικά για παντρεμένα ζευγάρια

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: $9000 ανά παιδί για τις μητέρες που μένουν σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια επαναστατική ανατροπή στον τρόπο κατανομής των ομοσπονδιακών κονδυλίων παιδικής μέριμνας δρομολογεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας ρύθμιση που θα πληρώνει γονείς για να παραμένουν στο σπίτι και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή και την προσωπική πίεση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, στοχεύει σε άμεση οικονομική ενίσχυση που θα φτάνει περίπου τις 9.000 δολάρια ετησίως ανά παιδί για τον γονέα που θα κάθεται σπίτι προκειμένου να μεγαλώνει τα παιδιά του. Το ποσό αυτό δεν θα προέλθει από νέους φόρους ή πρόσθετες πιστώσεις του Κογκρέσου. Αντιθέτως, η διοίκηση σκοπεύει να αντλήσει τα αναγκαία ποσά κατευθείαν από το Child Care and Development Fund (CCDF), το ιστορικό ταμείο του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1990 επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον με αποκλειστικό προορισμό τη στήριξη των χαμηλόμισθων εργαζόμενων οικογενειών.

JD Vance

Η ανακατεύθυνση αυτή αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία της κρατικής πρόνοιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα, τα χρήματα του CCDF διοχετεύονταν στις πολιτείες και από εκεί κατέληγαν σε κουπόνια ή απευθείας καταβολές προς βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα φύλαξης και πιστοποιημένους παρόχους, διευκολύνοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια παιδιά και κοντά ένα εκατομμύριο οικογένειες να εργαστούν ή να σπουδάσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, το 80% των σημερινών δικαιούχων είναι εργαζόμενοι μονογονείς, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, εκ των οποίων το 35% ζει κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Το νέο σχέδιο βάζει στο ίδιο ταμείο μια εντελώς διαφορετική κατηγορία δικαιούχων.

Τα αυστηρά κριτήρια και το «μπλόκο» στους ανύπαντρους

Το προσχέδιο του κανονισμού εισάγει τον επίσημο όρο «γονική παιδική φροντίδα» (parent-based child care) και θέτει πολύ συγκεκριμένες δικλείδες για το ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τη βοήθεια.

Το ζευγάρι πρέπει να είναι νόμιμα παντρεμένο. Ο ένας εκ των δύο οφείλει να δουλεύει τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο άλλος παραμένει αποκλειστικά στο σπίτι για να αναλάβει την ανατροφή των τέκνων. Παράλληλα, το οικογενειακό εισόδημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 85% του διάμεσου εισοδήματος της εκάστοτε πολιτείας, με ορισμένες τοπικές αρχές να έχουν θέσει ακόμη πιο ασφυκτικό όριο στο 60%.

Όσοι συζούν χωρίς γάμο αποκλείονται αυτομάτως από την επιδότηση, ακόμη κι αν ο ένας μένει στο σπίτι με τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους άνεργους μονογονείς, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια ούτε στο υφιστάμενο καθεστώς ούτε στη νέα εκδοχή. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σταθερή επιδίωξη των συντηρητικών κύκλων της Ουάσιγκτον να επιβραβεύσουν το πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας.

Η σύγκρουση για το μέλλον της παιδικής μέριμνας

Η ιδεολογική βάση του εγχειρήματος έχει βαθιές ρίζες στη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τζέι Ντι Βανς, πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν κάνουν καλό στην ψυχολογία των νηπίων, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πιο υγιή και χαρούμενα όταν βρίσκονται δίπλα στη μητέρα τους. Το μέτρο ενσωματώνει ιδέες που κατέγραψε παλαιότερα σε νομοσχέδιο ο νυν υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Project 2025 του Heritage Foundation. Όπως διατυπώνει ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος Ρότζερ Σεβερίνο, είναι ώρα να αποκατασταθεί η ισότητα ανάμεσα στις εμπορικές επιχειρήσεις φύλαξης και στην ανεκτίμητη προσφορά των γονιών που μένουν στο σπίτι, εκτιμώντας πως το μέτρο θα αντέξει στα δικαστήρια.

Πάντως οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο από τους Δημοκρατικούς. Ακόμη και συντηρητικοί αναλυτές κοινωνικής πολιτικής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Πάτρικ Μπράουν από το Ethics and Public Policy Center ξεκαθάρισε ότι η διεύρυνση των κριτηρίων χωρίς την παραμικρή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης θα διαλύσει τις εργαζόμενες μητέρες, που ήδη δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα των σταθμών. Αν οι σταθμοί χάσουν πελάτες και επιδοτήσεις, αρκετοί θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές τους ή να βάλουν λουκέτο, επιδεινώνοντας τη στεγαστική και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά της εργατικής τάξης. Παρά τις προειδοποιήσεις, συντηρητικές πολιτείες όπως το Άινταχο, το Ουαϊόμινγκ και η Γιούτα πιέζουν για άμεση εφαρμογή, με το τελικό κείμενο να αναμένεται σύντομα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να ενεργοποιηθεί από την ερχόμενη χρονιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11ΕΛΛΑΔΑ

Βρετανία: Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ισχυρίζεται ότι «αιχμαλώτισε» υπερσύγχρονο αμερικανικό υποβρύχιο drone

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για δίδυμες Ιρανές: Σπασμένα πόδια, ξεριζωμένα μαλλιά - Στην αγχόνη η μία αδελφή

17:59ΕΥ ΖΗΝ

Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα συνδέεται με 20% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: «Αν ήθελαν να εξαφανίσουν το διαβατήριο, γιατί δεν το έκαψαν;» λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας

17:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Στριμώχνουν» τον Ινφαντίνο: Πάνω από 100.000 υπογραφές κατά του προέδρου της FIFA

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση μεταξύ Ισραήλ - Βρετανίας: Κλείνει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: $9000 ανά παιδί για τις μητέρες που μένουν σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους - Το σχέδιο Τραμπ για την προάσπιση της πυρηνικής οικογένειας

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Η Μόσχα δεν τρέφει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα ο νέος πρεσβευτής της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης - Μήνυμα στα ελληνικά

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός ναός 150 ετών βυθίζεται σε δευτερόλεπτα μέσα στον ποταμό Γάγγη

17:18LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία για την 9η κοινή τους ταινία

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ενέργειας: Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία - Οι 6 παρεμβάσεις

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Η αντιμετώπιση κρίσεων έδωσε τη θέση της στην αμυντική ετοιμότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρώμη: Έπεσαν οι υπογραφές για τις Bergamini - Πότε παραλαμβάνει η Ελλάδα τις φρεγάτες

17:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Άλλη μια σχολική χρονιά. Ίδιο σχολείο;

16:51WHAT THE FACT

Το θρυλικό ψάρι της Αποκάλυψης ξεβράστηκε σε ακτή: Τι συνέβη μέσα σε μόλις 6 μέρες

16:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ισχύει για την πρώτη ημέρα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα: Stall, G και τα κρίσιμα δευτερόλεπτα - Τι προκύπτει από έρευνες της NASA για τις πτώσεις F-4

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Μέγαρα – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση μεταξύ Ισραήλ - Βρετανίας: Κλείνει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες: Η Cassiopea andromeda στη Ρόδο - Καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στη Μεσόγειο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

16:34LIFESTYLE

«Το Σόι σου» επιστρέφει και η ημερομηνία της πρεμιέρας «κλείδωσε»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Η Μόσχα δεν τρέφει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη

17:18LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία για την 9η κοινή τους ταινία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο - Ορόσημο για την διάσωση του είδους - Δείτε φωτογραφίες

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά και το κρανίο που εντοπίστηκαν από παιδιά και προπονητή στην Αλεπότρυπα - Τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο σημείο

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε από τη ζωή η 39χρονη πυροτεχνουργός Μαρία Κολτσακλή - Ήταν μητέρα τριών παιδιών

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ