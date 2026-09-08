ΗΠΑ: $9000 ανά παιδί για τις μητέρες που μένουν σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους

Μια επαναστατική ανατροπή στον τρόπο κατανομής των ομοσπονδιακών κονδυλίων παιδικής μέριμνας δρομολογεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας ρύθμιση που θα πληρώνει γονείς για να παραμένουν στο σπίτι και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή και την προσωπική πίεση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, στοχεύει σε άμεση οικονομική ενίσχυση που θα φτάνει περίπου τις 9.000 δολάρια ετησίως ανά παιδί για τον γονέα που θα κάθεται σπίτι προκειμένου να μεγαλώνει τα παιδιά του. Το ποσό αυτό δεν θα προέλθει από νέους φόρους ή πρόσθετες πιστώσεις του Κογκρέσου. Αντιθέτως, η διοίκηση σκοπεύει να αντλήσει τα αναγκαία ποσά κατευθείαν από το Child Care and Development Fund (CCDF), το ιστορικό ταμείο του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1990 επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον με αποκλειστικό προορισμό τη στήριξη των χαμηλόμισθων εργαζόμενων οικογενειών.

Η ανακατεύθυνση αυτή αλλάζει ριζικά τη φυσιογνωμία της κρατικής πρόνοιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα, τα χρήματα του CCDF διοχετεύονταν στις πολιτείες και από εκεί κατέληγαν σε κουπόνια ή απευθείας καταβολές προς βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα φύλαξης και πιστοποιημένους παρόχους, διευκολύνοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια παιδιά και κοντά ένα εκατομμύριο οικογένειες να εργαστούν ή να σπουδάσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, το 80% των σημερινών δικαιούχων είναι εργαζόμενοι μονογονείς, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, εκ των οποίων το 35% ζει κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Το νέο σχέδιο βάζει στο ίδιο ταμείο μια εντελώς διαφορετική κατηγορία δικαιούχων.

Τα αυστηρά κριτήρια και το «μπλόκο» στους ανύπαντρους

Το προσχέδιο του κανονισμού εισάγει τον επίσημο όρο «γονική παιδική φροντίδα» (parent-based child care) και θέτει πολύ συγκεκριμένες δικλείδες για το ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τη βοήθεια.

Το ζευγάρι πρέπει να είναι νόμιμα παντρεμένο. Ο ένας εκ των δύο οφείλει να δουλεύει τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο άλλος παραμένει αποκλειστικά στο σπίτι για να αναλάβει την ανατροφή των τέκνων. Παράλληλα, το οικογενειακό εισόδημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 85% του διάμεσου εισοδήματος της εκάστοτε πολιτείας, με ορισμένες τοπικές αρχές να έχουν θέσει ακόμη πιο ασφυκτικό όριο στο 60%.

Όσοι συζούν χωρίς γάμο αποκλείονται αυτομάτως από την επιδότηση, ακόμη κι αν ο ένας μένει στο σπίτι με τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους άνεργους μονογονείς, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια ούτε στο υφιστάμενο καθεστώς ούτε στη νέα εκδοχή. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σταθερή επιδίωξη των συντηρητικών κύκλων της Ουάσιγκτον να επιβραβεύσουν το πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας.

Η σύγκρουση για το μέλλον της παιδικής μέριμνας

Η ιδεολογική βάση του εγχειρήματος έχει βαθιές ρίζες στη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τζέι Ντι Βανς, πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν κάνουν καλό στην ψυχολογία των νηπίων, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πιο υγιή και χαρούμενα όταν βρίσκονται δίπλα στη μητέρα τους. Το μέτρο ενσωματώνει ιδέες που κατέγραψε παλαιότερα σε νομοσχέδιο ο νυν υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Project 2025 του Heritage Foundation. Όπως διατυπώνει ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος Ρότζερ Σεβερίνο, είναι ώρα να αποκατασταθεί η ισότητα ανάμεσα στις εμπορικές επιχειρήσεις φύλαξης και στην ανεκτίμητη προσφορά των γονιών που μένουν στο σπίτι, εκτιμώντας πως το μέτρο θα αντέξει στα δικαστήρια.

Πάντως οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο από τους Δημοκρατικούς. Ακόμη και συντηρητικοί αναλυτές κοινωνικής πολιτικής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Πάτρικ Μπράουν από το Ethics and Public Policy Center ξεκαθάρισε ότι η διεύρυνση των κριτηρίων χωρίς την παραμικρή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης θα διαλύσει τις εργαζόμενες μητέρες, που ήδη δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα των σταθμών. Αν οι σταθμοί χάσουν πελάτες και επιδοτήσεις, αρκετοί θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές τους ή να βάλουν λουκέτο, επιδεινώνοντας τη στεγαστική και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά της εργατικής τάξης. Παρά τις προειδοποιήσεις, συντηρητικές πολιτείες όπως το Άινταχο, το Ουαϊόμινγκ και η Γιούτα πιέζουν για άμεση εφαρμογή, με το τελικό κείμενο να αναμένεται σύντομα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να ενεργοποιηθεί από την ερχόμενη χρονιά.

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