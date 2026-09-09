Η κωμική σειρά «South Park» μετονομάστηκε σε... «South America» για να χλευάσει τον Τραμπ

Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσαν για άλλη μια φορά οι δημιουργοί του «South Park», οι οποίοι αποφάσισαν να μετονομάσουν την σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων σε... «South America», ειρωνευόμενοι τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου για τη μετονομασία γεωγραφικών περιοχών στις ΗΠΑ.

Ο Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν δήλωσαν ότι άλλαξαν την ονομασία, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες συμμορφώθηκαν με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. «Εμπνευσμένοι από τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε κι εμείς το όνομα του South Park σε SOUTH AMERICA», ανέφεραν σε ανάρτησή του οι δημιουργοί της σειρά την Τρίτη.

Οι δημιουργοί ανακοίνωσαν την αλλαγή μια μέρα αφότου ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική». Η αλλαγή ονόματος είναι η τελευταία σε μιία σειρά από μετονομασίες από τον Αμερικανό πρόεδρο, αφότου διέταξε ο Κόλπος του Μεξικού να μετονομαστεί σε Κόλπος της Αμερικής και η Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική.

Να σημειωθεί ότι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να μετονομάσει γεωγραφικά ορόσημα, όπως υδάτινα σώματα, δεν έχει την εξουσία να μετονομάσει μια πολιτεία. Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, καταδίκασε τις αναρτήσεις του Τραμπ λέγοντας ότι είναι «μια προσπάθεια στο να αποσπαστεί η προσοχή του κόσμου από τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση των τιμών».

Τον Ιανουάριο του 2025, την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την εξουσία, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», μια αλλαγή που καταχωρήθηκε στο Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων και υιοθετήθηκε λίγο αργότερα από τους χάρτες της Google και της Apple για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Το «South Park», το οποίο ακολουθεί τέσσερις μαθητές δημοτικού σε μια φανταστική πόλη του Κολοράντο, έχει συχνά σατιρίσει τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, χλευάζοντας τις πολιτικές του αποφάσεις από το 2017. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Comedy Central στις 13 Αυγούστου 1997 και εκ τότε έχει κερδίσει πέντε φορές το βραβείο Primetime Emmy για το Καλύτερο Κινούμενο Σχέδιο.

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