Μερτς για την επίθεση με drone: Απετράπη στο παρά πέντε καταστροφή στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Snapshot Η επίθεση με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε σχεδιαζόταν στη Ρωσία για μήνες και στόχευε συγκεκριμένα τη Γερμανία, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η καταστροφή στο αεροδρόμιο αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή και υπήρξε μεγάλη τύχη που δεν υπήρξαν σημαντικές υλικές ζημιές ή θύματα.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως την αρχή ενός πραγματικού πολέμου.

Η επίθεση έγινε γνωστή μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, το οποίο ζητά στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα. Snapshot powered by AI

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι μια απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε είχε προετοιμαστεί στη Ρωσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι μια καταστροφή αποφεύχθηκε οριακά.

«Αυτή η επίθεση σχεδιάστηκε στη Ρωσία εδώ και μήνες και είχε ως στόχο συγκεκριμένα τη Γερμανία, και μόνο από καθαρή τύχη αποτράπηκαν σημαντικές υλικές ζημιές και βλάβες σε ανθρώπους», δήλωσε ο Μερτς στo γερμανικό κοινοβούλιο.

Ο Μερτς έκανε τις δηλώσεις του αφότου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) σημείωσε σημαντική νίκη στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή, στις οποίες συμμετείχε με μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει εκκλήσεις για στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα .

Η Ρωσία έχει απορρίψει κάθε εμπλοκή στο περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει τις σχετικές κατηγορίες «την αρχή ενός πραγματικού πολέμου».

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