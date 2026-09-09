Leah Shutkever: Ρεκόρ Guinness για τον ταχύτερο χρόνο στην κατανάλωση ενός μπουρίτο

Έχει 42 παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό της

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Leah Shutkever: Ρεκόρ Guinness για τον ταχύτερο χρόνο στην κατανάλωση ενός μπουρίτο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Leah Shutkever κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τον ταχύτερο χρόνο κατανάλωσης ενός μπουρίτο με 30,75 δευτερόλεπτα.
  • Στις 4 Αυγούστου, κατέρριψε συνολικά τρία ρεκόρ, τρώγοντας 8 churros, 613 γραμμάρια φράουλες και ένα μπουρίτο σε πολύ σύντομο χρόνο.
  • Η Shutkever έχει πλέον 42 παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό της στον χώρο του speed eating.
  • Η επιτυχία της ξεκίνησε από το κανάλι της στο YouTube, όπου δοκίμασε και κατέγραψε την πρώτη της επίδοση σε επίσημο ρεκόρ.
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Είναι επαγγελματίας... eater. Η Leah Shutkever απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί κυριαρχεί στον χώρο του speed eating, επανακτώντας επίσημα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τον ταχύτερο χρόνο κατανάλωσης ενός μπουρίτο, με εντυπωσιακό χρόνο 30,75 δευτερόλεπτα. Το επίτευγμά της περιλαμβάνεται στις σελίδες του ολοκαίνουργιου βιβλίου Guinness World Records 2027.

Μετρώντας πλέον 42 παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό της, η Βρετανίδα αθλήτρια επισκέφθηκε πρόσφατα τα κεντρικά γραφεία των Guinness World Records στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει μια σειρά από νέες γευστικές προκλήσεις.

Κατά την επίσκεψή της στις 4 Αυγούστου, η Shutkever δεν περιορίστηκε μόνο στο μπουρίτο. Κατάφερε να καταρρίψει τρία συνολικά ρεκόρ σε μία μόνο ημέρα, τρώγοντας:

  • 8 churros σε ένα λεπτό,
  • 613 γραμμάρια φράουλες σε ένα λεπτό, και
  • ένα μπουρίτο σε μόλις 30,75 δευτερόλεπτα.

Η ιστορία πίσω από την εντυπωσιακή της πορεία ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, μέσα από το κανάλι της στο YouTube. Όπως αποκαλύπτει η ίδια: «Η ιστορία για την κατάρριψη ρεκόρ Guinness είναι μια ιστορία που δεν θα βαρεθώ ποτέ. Είχα μόλις ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube κάνοντας προκλήσεις φαγητού και βρήκα ένα επίσημο ρεκόρ για τον ταχύτερο χρόνο στην κατανάλωση ενός σοκολατένιου πορτοκαλιού. Το δοκίμασα, το βιντεοσκόπησα, το δημοσίευσα και δεν το σκέφτηκα καθόλου».

Εκείνη η επιτυχία τράβηξε γρήγορα την προσοχή των μίντια, οδηγώντας την σε μια επαγγελματική σκηνή μπροστά σε επίσημο κριτή: «Κατάφερα να σπάσω το ρεκόρ και δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο επίπεδο ευφορίας, και έκτοτε κυνηγάω αυτό το συναίσθημα».

Σχολιάζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η ίδια δήλωσε: «Ήμουν πολύ τυχερή στην καριέρα μου που πολλές ευκαιρίες προσγειώθηκαν στο γραφείο μου και ήμουν το κατάλληλο άτομο με την κατάλληλη όρεξη για να πω ναι σε αυτές. Η ανταγωνιστικότητα σίγουρα παίζει ρόλο στην ικανότητα να επιχειρήσω και να σπάσω ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Νομίζω προσωπικά ότι είμαι αρκετά ανόητη και τολμηρή για να βάλω τον εαυτό μου στο στόχαστρο για κάθε είδους πράγματα».

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