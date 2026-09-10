Ο πρόεδρος της Μογγολίας κάνει «πάγκο» 100 κιλά και γίνεται viral

Μια ασυνήθιστη δοκιμασία κατέγραψαν στρατιώτες σε μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Μογγολίας, όταν ο 58χρονος πρόεδρος της χώρας, Ουκνάα Χουρελσούχ, ξάπλωσε στον πάγκο του γυμναστηρίου κατά τη διάρκεια επίσημης επιθεώρησης. Φορώντας κοστούμι, γραβάτα και πουκάμισο, ο αρχηγός του κράτους έπιασε τη μπάρα με τα 100 κιλά και ολοκλήρωσε 20 συνεχόμενες επαναλήψεις. Γύρω του, αξιωματικοί και στρατεύσιμοι παρακολουθούσαν σε στάση προσοχής, καταγράφοντας με τα κινητά τους τη σκηνή που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Το «Χάλκινο Τσεκούρι» και οι μηχανές

Το μικρό όνομα του Χουρελσούχ σημαίνει κυριολεκτικά στα μογγολικά «Χάλκινο Τσεκούρι». Ο ίδιος έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες ένα προφίλ σκληροτράχηλου άνδρα της δράσης. Υπηρέτησε ως αξιωματικός στις ένοπλες δυνάμεις, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Άμυνας και έφτασε στον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Την ίδια ώρα, παραμένει φανατικός λάτρης των δύο τροχών, έχοντας ιδρύσει το πρώτο κλαμπ ιδιοκτητών μοτοσικλετών Harley-Davidson στη Μογγολία, διοργανώνοντας τακτικά διαδρομές στη στέπα με δερμάτινα μπουφάν.

Πρώην στρατιωτικός, αθλητής και μηχανόβιος

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Χουρελσούχ ασχολείται συστηματικά με την πυγμαχία και τα βάρη από τα νεανικά του χρόνια. Πάντως, οι 20 επαναλήψεις στα 100 κιλά αποτελούν εξαιρετικά απαιτητική επίδοση ακόμη και για τακτικά γυμνασμένους άνδρες, πόσο μάλλον χωρίς προθέρμανση και σε ηλικία 58 ετών. Όπως ανακοινώθηκε μετά την επίσκεψη στη βάση, η δοκιμή στον πάγκο έγινε αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων εκγύμνασης των νεοσυλλέκτων.

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