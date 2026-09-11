Ρεκόρ αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι - Κυρίως στα Βαλκάνια

Snapshot Η Ευρώπη σημείωσε ρεκόρ αεροπορικής κίνησης το καλοκαίρι με μέσο όρο 35.959 πτήσεις ημερησίως, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης καταγράφηκε στα Βαλκάνια, ειδικά σε Αλβανία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Σλοβενία.

Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Τουρκία παρουσίασαν πτώση στην εναέρια κυκλοφορία λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα κατέγραψε αριθμούς ρεκόρ επιβατών στα αεροδρόμιά της, προκαλώντας πίεση στις δυνατότητες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Γαλλία παρουσίασε το 32% των καθυστερήσεων πτήσεων λόγω ελλείψεων στον έλεγχο, αλλά οι καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με πέρυσι. Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη γνώρισε ρεκόρ αεροπορικής κίνησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, με σημαντικές αυξήσεις για τις χώρες των Βαλκανίων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Eurocontrol.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, Eurocontrol, έκανε λόγο για έναν μέσο όρο 35.959 πτήσεων ημερησίως, δηλαδή 2,4% υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή έγιναν αισθητές με άνισο τρόπο μεταξύ των χωρών, με ορισμένες να αναδεικνύονται σαφώς νικήτριες.

«Αυτό ερμηνεύεται με μια πτώση της εναέριας κυκλοφορίας στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, αλλά με μια ισχυρή αύξηση στην Αλβανία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τη Σλοβενία», δήλωσε ο οργανισμός. Ο Eurocontrol επεσήμανε επίσης μια «συνεχή αύξηση στη νοτιοδυτική Ευρώπη».

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τον ενθουσιασμό φέτος το καλοκαίρι στους Ευρωπαίους τουρίστες για τους προορισμούς της ίδιας ηπείρου, που θεωρούνται πιο ασφαλείς.

Η Ελλάδα μπόρεσε να το αποδείξει αυτό, με αριθμούς-ρεκόρ επιβατών στα αεροδρόμιά της, που ωθούν στα όριά τους τις δυνατότητες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της, ειδικά κατά την περίοδο υψηλής επιβατικής κίνησης

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις που οφείλονται στις ελλείψεις κατά τον έλεγχο, η Γαλλία παρέμεινε ο κακός μαθητής, συγκεντρώνοντας μόνη της το 32%. Αλλά σε σύγκριση με μια καταστροφική χρονιά 2025, οι επιδόσεις βελτιώθηκαν, με καθυστερήσεις πτήσεων τους πρώτους οκτώ μήνες τους έτους να μειώνονται κατά 29% σε έναν χρόνο.

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