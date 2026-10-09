Χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας από ουκρανικά drones: Αναφορές ότι ο Πούτιν «εγκλωβίστηκε» στον αέρα

Ο περιορισμός για λόγους ασφάλειας στα 4 μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 350 πτήσεις

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας από ουκρανικά drones: Αναφορές ότι ο Πούτιν «εγκλωβίστηκε» στον αέρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ουκρανικά drones και μπαλόνια προκάλεσαν συναγερμό και αναστάτωση στα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, με πάνω από 350 πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να εγκλωβίστηκε στον αέρα, καθώς τα αεροσκάφη του έκαναν κύκλους πάνω από τη Μόσχα και κάποια εκτράπηκαν προς την Αγία Πετρούπολη.
  • Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν την πρωτεύουσα, ενώ αναγνωριστικά μπαλόνια από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν στην περιοχή Γιαροσλάβλ.
  • Το αεροδρόμιο Βνούκοβο υπέστη τις σοβαρότερες επιπτώσεις με πάνω από 40% των πτήσεων καθυστερημένες κατά μέσο όρο 102 λεπτά και 10% ακυρωμένες.
  • Οι περιορισμοί στις πτήσεις σε Μόσχα και γύρω περιοχές συνεχίστηκαν με νυχτερινά κλεισίματα και επαναλαμβανόμενες αναστολές λειτουργίας αεροδρομίων λόγω της απειλής από UAV.
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Σε συναγερμό βρίσκονται σήμερα τα 4 μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, λόγω της εμφάνισης ουκρανικών drones, αλλά και συτηριωδών μπαλονιών, με συνέπεια τουλάχιστον 350 πτήσεις να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν.

Θύμα αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης, φαίνεται να είναι και ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun, κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν, ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου λόγω της ουκρανικής απειλής, άφησε τον στόλο των αεροσκαφών, που τον συονδεύουν μαζί με αξιωματούχους να αναζητούν εναλλακτική λύση.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα δείχνουν τον στόλο του Πούτιν να κάνει κύκλους πάνω από τη Μόσχα.

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Δύο από τα αεροσκάφη φέρεται να έχουν εκτραπεί προς την Αγία Πετρούπολη. Δεν είναι σαφές με ποιο αεροπλάνο ταξίδευε ο Πούτιν.

Την Παρασκευή, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Ρωσίας, επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς λόγω έντονων σμηνών drone πάνω από τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι περιορισμοί στο Βνούκοβο, το Σερεμέτιεβο, το Ντομοντέντοβο και το Ζουκόφσκι τέθηκαν σε ισχύ περίπου στις 3:40 μ.μ. τοπική ώρα. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέστρεψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

Κάτοικοι σε πολλές νότιες συνοικίες της Μόσχας ανέφεραν εκρήξεις και δραστηριότητα αεράμυνας, ανέφερε το ανεξάρτητο πρακτορείο Astra.

Το Βνούκοβο επλήγη περισσότερο, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Πάνω από το 40% των πτήσεων της καθυστέρησαν, με μέσο όρο καθυστέρησης 102 λεπτά, ενώ άλλο ένα 10% ακυρώθηκε.

Ξεχωριστά, οι αρχές στην περιοχή Γιαροσλάβλ βορειοανατολικά της Μόσχας δήλωσαν ότι μικρά αναγνωριστικά μπαλόνια που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν την Παρασκευή. Το περιφερειακό υπουργείο Ασφαλείας είπε ότι οι προσπάθειες για την καταστροφή των αντικειμένων συνεχίζονται.

Οι απογευματινοί περιορισμοί ακολούθησαν το ολονύκτιο κλείσιμο στο Βνούκοβο, το Ντομοντέντοβο και το Ζουκόφσκι λόγω απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτοί οι περιορισμοί άρθηκαν στις 7 π.μ., αν και το Ζουκόφσκι στη συνέχεια ανέστειλε τη λειτουργία του άλλες δύο φορές.

Περισσότερες από 150 πτήσεις καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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