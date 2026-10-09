Χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας από ουκρανικά drones: Αναφορές ότι ο Πούτιν «εγκλωβίστηκε» στον αέρα

Snapshot Ουκρανικά drones και μπαλόνια προκάλεσαν συναγερμό και αναστάτωση στα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, με πάνω από 350 πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να εγκλωβίστηκε στον αέρα, καθώς τα αεροσκάφη του έκαναν κύκλους πάνω από τη Μόσχα και κάποια εκτράπηκαν προς την Αγία Πετρούπολη.

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν την πρωτεύουσα, ενώ αναγνωριστικά μπαλόνια από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν στην περιοχή Γιαροσλάβλ.

Το αεροδρόμιο Βνούκοβο υπέστη τις σοβαρότερες επιπτώσεις με πάνω από 40% των πτήσεων καθυστερημένες κατά μέσο όρο 102 λεπτά και 10% ακυρωμένες.

Οι περιορισμοί στις πτήσεις σε Μόσχα και γύρω περιοχές συνεχίστηκαν με νυχτερινά κλεισίματα και επαναλαμβανόμενες αναστολές λειτουργίας αεροδρομίων λόγω της απειλής από UAV. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό βρίσκονται σήμερα τα 4 μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, λόγω της εμφάνισης ουκρανικών drones, αλλά και συτηριωδών μπαλονιών, με συνέπεια τουλάχιστον 350 πτήσεις να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν.

⚡️ BREAKING: Moscow under attack Drones and small balloons are targeting the capital and the surrounding region, ASTRA reports. The “Carpet” emergency protocol has been activated at all Moscow airports. Once again, no flights in or out. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Θύμα αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης, φαίνεται να είναι και ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun, κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν, ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου λόγω της ουκρανικής απειλής, άφησε τον στόλο των αεροσκαφών, που τον συονδεύουν μαζί με αξιωματούχους να αναζητούν εναλλακτική λύση.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα δείχνουν τον στόλο του Πούτιν να κάνει κύκλους πάνω από τη Μόσχα.

Δύο από τα αεροσκάφη φέρεται να έχουν εκτραπεί προς την Αγία Πετρούπολη. Δεν είναι σαφές με ποιο αεροπλάνο ταξίδευε ο Πούτιν.

Την Παρασκευή, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Ρωσίας, επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς λόγω έντονων σμηνών drone πάνω από τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

🚨 JUST IN: Total chaos at Moscow airports! More than 370 flights have already been delayed, with dozens more canceled. An air raid alert is in effect across Moscow and the surrounding region amid a drone attack. During such raids, airports routinely activate the “Carpet” emergency protocol, suspending all arrivals and departures. For ordinary passengers, that means massive delays and major disruption to their travel plans. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Οι περιορισμοί στο Βνούκοβο, το Σερεμέτιεβο, το Ντομοντέντοβο και το Ζουκόφσκι τέθηκαν σε ισχύ περίπου στις 3:40 μ.μ. τοπική ώρα. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέστρεψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

Κάτοικοι σε πολλές νότιες συνοικίες της Μόσχας ανέφεραν εκρήξεις και δραστηριότητα αεράμυνας, ανέφερε το ανεξάρτητο πρακτορείο Astra.

Το Βνούκοβο επλήγη περισσότερο, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Πάνω από το 40% των πτήσεων της καθυστέρησαν, με μέσο όρο καθυστέρησης 102 λεπτά, ενώ άλλο ένα 10% ακυρώθηκε.

Ξεχωριστά, οι αρχές στην περιοχή Γιαροσλάβλ βορειοανατολικά της Μόσχας δήλωσαν ότι μικρά αναγνωριστικά μπαλόνια που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία καταρρίφθηκαν την Παρασκευή. Το περιφερειακό υπουργείο Ασφαλείας είπε ότι οι προσπάθειες για την καταστροφή των αντικειμένων συνεχίζονται.

Οι απογευματινοί περιορισμοί ακολούθησαν το ολονύκτιο κλείσιμο στο Βνούκοβο, το Ντομοντέντοβο και το Ζουκόφσκι λόγω απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτοί οι περιορισμοί άρθηκαν στις 7 π.μ., αν και το Ζουκόφσκι στη συνέχεια ανέστειλε τη λειτουργία του άλλες δύο φορές.

Περισσότερες από 150 πτήσεις καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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