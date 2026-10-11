Διάσημο σχολείο εγκαταλείπει την τεχνολογία: Επιστρέφει από την οθόνη στο χαρτί και το μολύβι

Snapshot Το Winchester College επέστρεψε στη χρήση χαρτιού και στυλό για τις περισσότερες σχολικές εργασίες λόγω ανησυχιών για την επίδραση των φορητών υπολογιστών στη μάθηση.

Από τον Σεπτέμβριο, οι μαθητές ηλικίας 9-10 και 13-15 ετών πρέπει να ολοκληρώνουν την εργασία τους χωρίς υπολογιστές, εκτός αν υπάρχει ουσιαστικό εκπαιδευτικό όφελος.

Το σχολείο δεν απαγορεύει τη χρήση τεχνολογίας, καθώς τη χρησιμοποιούν σε εξειδικευμένα μαθήματα και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η διεύθυνση τόνισε ότι το multitasking με υπολογιστές διασπά την προσοχή και μειώνει την απόδοση στη μάθηση.

Οι δάσκαλοι πρέπει να αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό όφελος από τη χρήση υπολογιστών πριν τους εντάξουν στη διδασκαλία. Snapshot powered by AI

Το Winchester College, το οποίο ιδρύθηκε το 1382 και είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, επέστρεψε στο στυλό και το χαρτί για τις περισσότερες εργασίες στην τάξη και το σπίτι.

Το οικοτροφείο στο Hampshire, αιτιολόγησε την απόφασή του, επειδή ανησυχούσε ότι η χρήση φορητών υπολογιστών στα μαθήματα εμποδίζει τη μάθηση για τους μαθητές του, ηλικίας 13 έως 18 ετών.

«Δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε μόνο με τα τηλέφωνα αν πρόκειται να πούμε, «Εδώ είναι ένας φορητός υπολογιστής που πρέπει να έχετε μαζί σας όλη την ώρα και έχετε πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλετε» — επειδή η συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας που κάνουν στο τηλέφωνο μπορεί στη συνέχεια να μετατοπιστεί εξίσου εύκολα σε ένα tablet ή φορητό υπολογιστή, Η Ελίζαμπεθ Στόουν, είπε η επικεφαλής σύμφωνα με τους Sunday Times.

Η Στόουν είπε ότι η χρήση φορητών υπολογιστών στα μαθήματα ήταν «πολύ πιο αποσπασματική», προσθέτοντας: «Το multitasking δεν είναι κάτι. Το multitasking είναι κατακερματισμένη εναλλαγή προσοχής. «Το ακούω αυτό. Τώρα το κοιτάζω αυτό. Τώρα επιστρέφω ξανά».

Από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, οι μαθητές του σχολείου καλούνται να χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές τους μόνο εάν ωφέλιμο για το μάθημα.

Έχει καταστεί υποχρεωτικό για τους μαθητές ηλικίας 9-10 ετών και 13 έως 15 ετών να ολοκληρώνουν την εργασία τους μόνο με χαρτί και στυλό, ανέφερε η έκθεση.

«Το καταστήσαμε πραγματικά σαφές στους δασκάλους: Θέλουμε να σκεφτείτε πού υπάρχει συγκεκριμένο, ουσιαστικό εκπαιδευτικό όφελος από τη χρήση του [υπολογιστή]. Και αν δεν μπορείτε να δείξετε συγκεκριμένα, ουσιαστικά εκπαιδευτικά οφέλη, μην το χρησιμοποιήσετε, είπε η Στόουν στους Sunday Times.

«Έτσι μετατοπίσαμε το βάρος της απόδειξης. Ξεκαθαρίσαμε στους δασκάλους ότι δεν θέλουμε ο φορητός υπολογιστής να είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος εργασίας. Εάν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο χωρίς την τεχνολογία, θα πρέπει», πρόσθεσε.

Δεν είναι ότι η χρήση τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών αναιρείται εντελώς από το σχολείο, καθώς οι μαθητές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν υπολογιστές, για τεχνητή νοημοσύνη, 3D μαθηματική μοντελοποίηση, ψηφιακή μοντελοποίηση κλιματικών προσομοιώσεων στη γεωγραφία ή flashcards σε γλώσσες και αγγλικά.

Επίσης, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν υπολογιστές για μαθήματα και εργασίες στο σπίτι.