Ινδία: Πανικός στον αέρα - Powerbank πήρε φωτιά σε χώρο αποσκευών προκαλώντας έκτακτη προσγείωση

Έντρομοι οι επιβάτες της πτήσης προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά

Ελένη Ευστρατίου

Ινδία: Πανικός στον αέρα - Powerbank πήρε φωτιά σε χώρο αποσκευών προκαλώντας έκτακτη προσγείωση
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  • Powerbank πήρε φωτιά στον επάνω χώρο αποσκευών πτήσης IndiGo από Δελχί προς Τσενάι, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.
  • Οι αεροσυνοδοί έσβησαν τη φωτιά με πυροσβεστήρα και έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο.
  • Η πτήση έκανε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Rajiv Gandhi στο Χαϊντεραμπάντ λόγω του περιστατικού.
  • Η πολιτική της IndiGo επιβάλλει τη μεταφορά φορτιστών φορητών συσκευών μόνο στις χειραποσκευές και όχι στους χώρους αποσκευών.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
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Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της IndiGo την Κυριακή 11/10, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί της Ινδίας προς την πόλη Τσενάι, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μία εξωτερική μπαταρία (powerbank) φέρεται να πήρε φωτιά μέσα στον επάνω χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Μόλις παρατήρησαν τους καπνούς, ανέλαβαν αμέσως δράση για να απομακρύνουν τις αποσκευές, ενώ ειδοποίησαν το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Με τη χρήση πυροσβεστήρα, οι αεροσυνοδοί κατάφεραν να σβήσουν τις φωτιές και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Αλλαγή δρομολογίου

Ωστόσο, λόγο του περιστατικού, το αεροσκάφος άλλαξε δρομολόγιο και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times.

Η πολιτική της IndiGo απαιτεί οι φορτιστές φορητών συσκευών να μεταφέρονται στις χειραποσκευές και να παραμένουν σε άμεση πρόσβαση των επιβατών, αντί να αποθηκεύονται στους χώρους αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

Σημειώνεται ότι αυτοί οι φορτιστές περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορούν να υπερθερμανθούν και να αναφλεγούν.

Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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