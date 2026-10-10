Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

Snapshot Η απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της FlyDubai προς Τελ Αβίβ στις 30 Σεπτεμβρίου έχει εμπνεύσει μιμητές μεταξύ Αράβων πιλότων.

Ο Οσάμα Μανσούρ, υποτιθέμενος Αιγύπτιος πιλότος, δημοσίευσε βίντεο με απειλές σε ισραηλινό αεροπλάνο της El Al σε ιταλικό αεροδρόμιο.

Στο βίντεο επαναλαμβάνεται η φράση «Οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» από ομιλία του πρώην προέδρου Ανουάρ Σαντάτ.

Δεν είναι σαφές αν ο Μανσούρ είχε πρόθεση να ελέγξει πραγματικά την πτήση της EgyptAir που εμφανίζεται στο βίντεο.

Ο Μανσούρ αυτοπροσδιορίζεται ως πιλότος και εκπαιδευτής πτήσεων, ενώ αναφέρεται και ως σύμβουλος στον τομέα της αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Η απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της FlyDubai προς το Τελ Αβίβ στις 30 Σεπτεμβρίου δημιουργεί νέους μιμητές μεταξύ των πιλότων Αράβων αεροπορικών εταιρειών, ή τουλάχιστον επίδοξων.

Την Πέμπτη, ένας υποτιθέμενος Αιγύπτιος πιλότος ονόματι Οσάμα Μανσούρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο θυμίζει μια επίθεση σε ισραηλινό αεροπλάνο της El Al. Στο βίντεο, που γυρίστηκε «σε ιταλικό αεροδρόμιο», ένα αεροπλάνο της EgyptAir φαίνεται να πλησιάζει ένα αεροπλάνο της El Al που είχε ήδη σταθμεύσει στο αεροδρόμιο, και οι απειλές επαναλαμβάνονται σε μια διάσημη ομιλία του πρώην Αιγύπτιου προέδρου Ανουάρ Σαντάτ: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, βία αντί βίας».

Δεν είναι σαφές σε ποιο ιταλικό αεροδρόμιο γυρίστηκε το βίντεο, ούτε αν ο Μανσούρ περίμενε πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της πτήσης της EgyptAir που μόλις είχε προσγειωθεί.

Ποιος είναι ο Μανσούρ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Οσάμα Μανσούρ αυτοπροσδιορίζεται ως πιλότος της αιγυπτιακής αεροπορικής εταιρείας και ως «αναλυτής και σύμβουλος» στον τομέα της αεροπορίας. Στο LinkedIn, ένα αραιό προφίλ με το ίδιο όνομα αναφέρει τον ρόλο του ως εκπαιδευτή πτήσεων για μαθήματα που διοργανώνονται από την Emirates Airlines .

Διαβάστε επίσης