Οι τιμές των γαϊδουριών στη Γάζα εκτοξεύθηκαν από τα 1.000 στα 30.000 δολάρια

Snapshot Η τιμή ενός γαϊδουριού στη Γάζα αυξήθηκε από περίπου 1.000 δολάρια πριν τον πόλεμο σε 30.000 δολάρια σήμερα, λόγω της εξαφάνισης των μηχανοκίνητων μεταφορών και της μαύρης αγοράς.

Ο αριθμός των γαϊδουριών έχει μειωθεί στο μισό τα τελευταία τρία χρόνια εξαιτίας έλλειψης τροφής, πυρών και εκρήξεων.

Οι τιμές των ζώων εργασίας και εκτροφής, όπως άλογα, μουλάρια και πρόβατα, έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά στη Γάζα.

Η κτηνιατρική περίθαλψη είναι περιορισμένη λόγω καταστροφής βασικού νοσοκομείου και έλλειψης φαρμάκων, με σοβαρά προβλήματα υγείας στα ζώα.

Μια μικρή ομάδα μαυραγοριτών πλούτισε αρπάζοντας ανθρωπιστική βοήθεια και επενδύει στα ζώα για να ελέγξει τις μεταφορές στη Λωρίδα της Γάζας. Snapshot powered by AI

Η τιμή ενός γαϊδουριού στη Γάζα έχει αυξηθεί από περίπου 1.000 δολάρια πριν από τον πόλεμο στα 30.000 δολάρια σήμερα, σύμφωνα με έναν από τους πλέον έμπειρους κτηνιάτρους του δοκιμαζόμενου παλαιστινιακού θύλακα.

Η εκτόξευση της αξίας των υποζυγίων οφείλεται στη σχεδόν πλήρη εξαφάνιση των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στη Λωρίδα, καθώς και στην εμφάνιση μιας μικρής ομάδας μαυραγοριτών, οι οποίοι πλούτισαν εμπορευόμενοι ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν αρπάξει πριν φτάσει στους δικαιούχους.

Παράλληλα, τα γαϊδούρια είναι πλέον δυσεύρετα, καθώς ο αριθμός τους έχει μειωθεί στο μισό τα τελευταία τρία χρόνια.

«Είναι λίγο τρελό και ο κόσμος με ρωτά συνεχώς: “Είσαι σίγουρος γι’ αυτό το ποσό;”», δήλωσε στην Telegraph ο δρ Άχμεντ Θάμπετ, κτηνίατρος στη Γάζα.

«Μου λένε: “Μήπως εννοείς 3.000 δολάρια;”, αλλά τους απαντώ “όχι”. Πριν από τον πόλεμο, η μέση τιμή ενός γαϊδουριού ήταν μεταξύ 1.000 και 1.200 δολαρίων. Πρόσφατα είχε φτάσει τα 20.000 δολάρια και την περασμένη εβδομάδα είδα ένα να πωλείται για 30.000 δολάρια».

Τις τιμές επιβεβαίωσε και δεύτερη πηγή στη Γάζα, η οποία διευκρίνισε ότι η αξία των αλόγων, των γαϊδουριών και των μουλαριών ποικίλλει ανάλογα με την κατάστασή τους.

«Ένα δυνατό, υγιές γαϊδούρι κοστίζει από 60.000 έως 70.000 σέκελ — περίπου 19.000 έως 23.000 δολάρια. Ένα άλογο πωλείται για 80.000 έως 90.000 σέκελ, ενώ ένα καλό μουλάρι φτάνει σήμερα περίπου τα 110.000 σέκελ [35.000 δολάρια]», δήλωσε ο Αμπού Σανάντ Αλσαουάρκα, 33χρονος έμπορος ζώων.

«Πριν από δύο εβδομάδες αγόρασα μια γαϊδούρα και το ενός μηνός μικρό της για 80.000 σέκελ (26.000 δολάρια) και τα πούλησα με μικρό κέρδος. Οι τιμές αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα».

Ο δρ Θάμπετ εξήγησε ότι οι τιμές αυτές γίνονται κατανοητές στις συνθήκες ενός πολέμου κατά τον οποίο ακόμη και βασικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν, ενώ ένα λίτρο λιπαντικού κινητήρα κοστίζει έως και 1.000 δολάρια.

«Αυτό δίνει πλεονέκτημα σε όποιον διαθέτει ένα ζώο εργασίας», είπε. «Μεταφέρουν τα πάντα… μπάζα, σκουπίδια, τα υπάρχοντα των οικογενειών… Μπορεί κανείς να βγάλει αρκετά χρήματα από αυτό».

Άλλοι επισημαίνουν ότι πάρα πολλά γαϊδούρια πέθαναν στη διάρκεια του πολέμου επειδή δεν υπήρχε αρκετή τροφή.

Οι ιδιοκτήτες τους αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα υποκατάστατα, όπως ωμές φακές και άβραστο ρύζι, τα οποία συχνά αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Επιπλέον, εκατοντάδες γαϊδούρια σκοτώθηκαν από πυρά και εκρήξεις πυρομαχικών.

Ο δρ Θάμπετ ζει στη Γάζα με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους από το 2017, όταν επέστρεψε από την Ιορδανία και τη Γερμανία, όπου εκπαιδεύτηκε. Σήμερα διευθύνει μια εξειδικευμένη κτηνιατρική υπηρεσία για τα ζώα εργασίας στη Γάζα, με χρηματοδότηση από τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Safe Haven for Donkeys.

Στους προστάτες της οργάνωσης περιλαμβάνονται η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Κεντ και οι προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης Ντέσμοντ Λάιναμ και Κέι Μπέρλεϊ.

Η ροή βοήθειας προς τη Γάζα έχει βελτιωθεί αισθητά από τότε που τερματίστηκαν οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο δρ Θάμπετ ανέφερε ότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έγινε «απίστευτα πλούσιος», αρπάζοντας και μεταπωλώντας τρόφιμα και άλλα αγαθά πριν από την εκεχειρία.

Αυτοί οι «άρχοντες του πολέμου» επενδύουν πλέον τα χρήματα αυτά στην αγορά γαϊδουριών και άλλων ζώων εργασίας, επιχειρώντας να κυριαρχήσουν στις μεταφορές στη Λωρίδα.

«Παρά την αύξηση των αφίξεων φορτηγών με εμπορεύματα και ανθρωπιστική βοήθεια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, η πρόσβαση στις αγορές παραμένει δύσκολη για τα περισσότερα νοικοκυριά. Τα τρία τέταρτα αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης, κυρίως λόγω της έλλειψης μετρητών και του υψηλού κόστους των βασικών τροφίμων», ανέφερε έκθεση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος τον Αύγουστο.

Ο δρ Θάμπετ δήλωσε ότι τα γαϊδούρια και τα υπόλοιπα ιπποειδή που έχουν επιβιώσει στη Γάζα τρέφονται επαρκώς, αλλά εργάζονται εξαντλητικά.

Οι πληγές και τα έλκη που προκαλούνται από τα σχοινιά και τα σαμάρια είναι οι συνηθέστεροι τραυματισμοί. Η αντιμετώπισή τους αποδεικνύεται δύσκολη λόγω της έλλειψης κτηνιατρικών εργαλείων και φαρμάκων.

Πολλά ζώα υποφέρουν επίσης από επώδυνες μυοσκελετικές παθήσεις, οδοντικά προβλήματα, γαστρεντερικές διαταραχές και προβλήματα στις οπλές, πρόσθεσε.

Ένα από τα βασικά κτηνιατρικά νοσοκομεία της Γάζας, το Κέντρο Κτηνιατρικής Επιστήμης Θάμπετ, βομβαρδίστηκε και μετατράπηκε σε ερείπια στη διάρκεια του πολέμου. Σχεδόν όλα τα εφόδιά του καταστράφηκαν.

Ο δρ Θάμπετ και η ομάδα του, που αποτελείται από δύο ακόμη κτηνιάτρους και έναν κτηνιατρικό βοηθό, εργάζονται πλέον στα βομβαρδισμένα απομεινάρια του κτιρίου.

«Έχουμε μόνο λίγα εργαλεία που καταφέραμε να διασώσουμε και ελάχιστα φάρμακα, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», είπε στην Telegraph.

Πρόσθεσε ότι η οργάνωση αρνείται να αγοράσει φάρμακα και άλλα προϊόντα από τη μαύρη αγορά, ώστε να μη συμβάλει στον πληθωρισμό που πλήττει την οικονομία.

Αντί γι’ αυτό, πιέζει να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα δύο μεγάλων φορτίων με κτηνιατρικά φάρμακα και εξοπλισμό.

«Από έναν προπολεμικό πληθυσμό περίπου 5.000 ιπποειδών, εκτιμάται ότι σχεδόν τα μισά έχουν πεθάνει, ενώ όσα επιβιώνουν είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους ζώα εργασίας», ανέφερε η Safe Haven for Donkeys σε πρόσφατο αίτημα για εφόδια προς το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Τα ζώα αυτά παραμένουν απαραίτητα για τις ευάλωτες κοινότητες, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφής, φαρμάκων, κτηνιατρικής περίθαλψης και εξοπλισμού… Η παρούσα δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του UNDP προσφέρει μια σπάνια και έγκαιρη ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί αυτό το εμπόδιο».

Άλλοι σημειώνουν ότι στη Γάζα δεν αυξάνονται μόνο οι τιμές των γαϊδουριών.

Οι τιμές των ζώων εκτροφής εκτοξεύονται συνολικά: ένα πρόβατο κοστίζει από 6.000 έως 8.000 δολάρια, ενώ ένα αρνί μόλις μίας εβδομάδας πωλείται για 800 έως 1.000 δολάρια.

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