Τομ Μπάρακ: «Να συντονιστούν Ελλάδα – Τουρκία για τους ενεργειακούς διαδρόμους»

Snapshot Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τόνισε την ανάγκη συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τους ενεργειακούς διαδρόμους.

Η διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί την ανάγκη για νέους αγωγούς μέσω Συρίας, Ιράκ και Τουρκίας.

Ο Μπάρακ χαρακτήρισε γελοία τη συνεχή διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και πρότεινε συνεργασία για τη δημιουργία δύο ενεργειακών διαδρόμων.

Η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στους νέους ενεργειακούς διαδρόμους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη. Snapshot powered by AI

Για τα ενεργειακά σχέδια που προγραμματίζονται στην Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μίλησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος κάλεσε Αθήνα και Άγκυρα να συντονίσουν την δράση τους για τους ενεργειακούς διαδρόμους και να αφήσουν κατά μέρος τις διαφωνίες.

«Το Κατάρ δεν έχει πίσω πόρτα. Πρέπει να περάσει από την μπροστινή πόρτα. Τώρα όλοι χρειάζονται μία δεύτερη πόρτα οπότε θα χτίσουμε αγωγούς από την Συρία μέχρι το Ιράκ, την Τουρκία», είπε ο Τομ Μπάρακ για το κλείσιμο του Ορμούζ.

Και πρόσθεσε: «Αυτό το πράγμα τώρα με την Τουρκία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα σίγουρα πρέπει να είναι μέρος αυτού του ενεργειακού διαδρόμου. Αυτό βγαίνει από τη συζήτηση. Η Ελλάδα και η Τουρκία διαφωνούν συνεχώς, κάτι το οποίο είναι γελοίο. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να συντονιστούν μεταξύ τους και να πουν ‘θα έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους και θα βοηθήσουμε η μία (σ.σ. χώρα) την άλλη’».