Καναδάς: Σφοδρή επίθεση γερουσιαστή στον πρωθυπουργό Κάρνεϊ για την επίσκεψή του στον Ερντογάν

Ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης στη Γερουσία του Καναδά, Καναδός γερουσιαστής, ελληνικής καταγωγής, Λίο Χουσάκος επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για την απόφασή του να ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, παρά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί προεδρίας Ερντογάν

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Καναδάς: Σφοδρή επίθεση γερουσιαστή στον πρωθυπουργό Κάρνεϊ για την επίσκεψή του στον Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Καναδός γερουσιαστής Λίο Χουσάκος άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για την ενίσχυση των σχέσεων με την Τουρκία λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ο Κάρνεϊ πραγματοποίησε την πρώτη διμερή επίσκεψη Καναδού πρωθυπουργού στην Τουρκία με στόχο την ενίσχυση συνεργασίας στο εμπόριο, άμυνα και ενέργεια.
  • Οι δύο χώρες συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.
  • Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε την πολιτική προσέγγισης, τονίζοντας ότι η διατήρηση σχέσεων επιτρέπει την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Ο Κάρνεϊ τόνισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν σημαίνει αποδοχή των πολιτικών της, αλλά διευκολύνει την άμεση διαπραγμάτευση για τις διαφωνίες.
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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στον Καναδά η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στην Τουρκία, με τον γερουσιαστή της συντηρητικής αντιπολίτευσης Λίο Χουσάκο να καταγγέλλει την προσέγγιση της Οτάβας με την κυβέρνηση Ερντογάν, επικαλούμενος την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Ο Κάρνεϊ έγινε ο πρώτος Καναδός πρωθυπουργός που πραγματοποίησε διμερή επίσκεψη στην Τουρκία, μεταβαίνοντας την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας στο εμπόριο, στην άμυνα και στην ενέργεια, καθώς και η μείωση της οικονομικής εξάρτησης του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη συνάντησή τους στις 22 Οκτωβρίου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε στρατηγική εταιρική σχέση, καταρτίζοντας τριετές σχέδιο δράσης. Παράλληλα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, με τον πρώτο γύρο να έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να πουλάμε την ψυχή μας για μια εμπορική συμφωνία»

Ο Λίο Χουσάκος, επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης στη Γερουσία του Καναδά, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Αναγνώρισε ότι ο Καναδάς χρειάζεται να διαφοροποιήσει τις εμπορικές του σχέσεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις οικονομικές σχέσεις του με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αμφισβήτησε την επιλογή του Κάρνεϊ να επιδιώξει στενότερη συνεργασία με τον Τούρκο πρόεδρο.

«[Ο Ερντογάν είναι] κάποιος που έχει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή, δημοσιογράφους φυλακισμένους και φιμωμένους. [Δεν υπάρχει] καμία απολύτως θρησκευτική ελευθερία σε αυτή τη χώρα» δήλωσε ο Χουσάκος.

Χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «δικτατορικό τύραννο», ο Καναδός γερουσιαστής έθεσε το ερώτημα εάν τα οικονομικά οφέλη από την προσέγγιση με την Άγκυρα δικαιολογούν τη συνεργασία με την κυβέρνησή του.

«Το να πουλάμε την ψυχή μας δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας. Ο Κάρνεϊ θα πρέπει να δείξει την πόρτα σε όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Τουρκία», έγραψε στην ανάρτηση που συνόδευε το βίντεο.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Ο Πιερ Μορό, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Γερουσία, υπερασπίστηκε την πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η Οτάβα θέτει συστηματικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων και ελευθερίας της έκφρασης στις επαφές της με τους εμπορικούς της εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως υποστήριξε, η διατήρηση διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με χώρες των οποίων τις πολιτικές ο Καναδάς δεν συμμερίζεται επιτρέπει στην κυβέρνηση να προωθεί τα εθνικά συμφέροντα, διεξάγοντας παράλληλα «ειλικρινείς συνομιλίες» για αμφιλεγόμενα ζητήματα.

Ο Χουσάκος αντέτεινε ότι «η παρέα που επιλέγεις δείχνει ποιος είσαι όταν πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα».

Από την πλευρά του, ο Μορό διαβεβαίωσε ότι η αναζήτηση νέων εμπορικών εταίρων δεν πρόκειται να αποδυναμώσει τη δέσμευση του Καναδά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάρνεϊ: «Η συνεργασία δεν σημαίνει αποδοχή»

Ο ίδιος ο Καναδός πρωθυπουργός είχε υπερασπιστεί την πολιτική του έναντι της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, στις 23 Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε, η συνεργασία με χώρες των οποίων ορισμένες πολιτικές δεν βρίσκουν σύμφωνο τον Καναδά δεν συνεπάγεται ότι η Οτάβα τις εγκρίνει.

«Η συνεργασία δεν σημαίνει αποδοχή», τόνισε, σύμφωνα με το Canadian Press.

Ο Καναδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η διατήρηση διπλωματικών σχέσεων δημιουργεί τη δυνατότητα να τίθενται απευθείας οι διαφωνίες στις κυβερνήσεις άλλων χωρών.

«Επειδή διατηρούμε σχέσεις, μπορούμε να θέτουμε απευθείας στις ανώτατες αρχές αυτών των χωρών τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τις προσδοκίες μας», ανέφερε.

Παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας πριν από την επίσκεψη

Είχε προηγηθεί παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κάλεσε τον Κάρνεϊ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Ερντογάν.

Η οργάνωση επικαλέστηκε τις φυλακίσεις πολιτικών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, καθώς και τους ολοένα αυστηρότερους περιορισμούς στην κοινωνία των πολιτών.

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή διεθνή κριτική για τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών, ιδίως μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024, στις οποίες το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) επικράτησε του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν.

Μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων βρίσκεται ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025.

Στη φυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται επίσης ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά και ο Κούρδος πολιτικός Σελαχατίν Ντεμιρτάς, παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ζητούν την αποφυλάκισή τους.

Ηγέτες της αντιπολίτευσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την κυβέρνηση Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη για να καταστείλει τη διαφωνία και να αποδυναμώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικών διώξεων, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές έρευνες δεν έχουν πολιτικά κίνητρα και ότι τα δικαστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα.

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