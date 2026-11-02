Ομάν: Χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ 

Snapshot Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να κινδυνεύσει το πλήρωμα ή να υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό συνέβη 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, στα ανοικτά του Ομάν.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ ήταν κρίσιμης σημασίας για το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογονανθράκων.

Η Ισλαμική Δημοκρατία στοχεύει συχνά πλοία που διασχίζουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να ξανανοίξει τα Στενά εντός δύο ημερών, εφόσον η Ουάσινγκτον αποδεχτεί συγκεκριμένα αιτήματα. Snapshot powered by AI

Ένα πλοίο χτυπήθηκε χθες Κυριακή από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα. «Ο καπετάνιος αναφέρει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ρήγμα στη δεξιά πλευρά. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», σύμφωνα με την UKMTO.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη εμφανίστηκε σήμερα έτοιμη να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεχτεί μια σειρά από αιτήματα, επισημαίνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές» διαβουλεύσεις.