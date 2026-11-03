Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση

Οι διοργανωτές του κινήματος κατήγγειλαν «μια βίαιη αστυνομική επέμβαση», από την οποία τραυματίστηκαν «πολλοί» άνθρωποι

Newsroom

Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αστυνομικές δυνάμεις διέλυσαν τον καταυλισμό ακτιβιστών στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση.
  • Οι διοργανωτές καταγγέλλουν βίαιη επέμβαση της αστυνομίας.
Snapshot powered by AI

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας διέλυσαν τα ξημερώματα της Τρίτης τον καταυλισμό ακτιβιστών σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ο οποίος αποτελούσε σύμβολο διαμαρτυρίας των πολιτών ενάντια στη στεγαστική κρίση.

Η στεγαστική κρίση, μια από τις βασικές ανησυχίες των Ισπανών, επανήλθε στο προσκήνιο στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Η υπόθεσή της αποτέλεσε αφορμή για μια σειρά μεγάλων διαδηλώσεων στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε αυτός ο καταυλισμός διαμαρτυρίας στην Πουέρτα ντελ Σολ, αγαπημένο προορισμό των τουριστών στη Μαδρίτη.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς συγκρούσεις ή βίαια επεισόδια» και έκανε λόγο για 334 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν και δύο συλλήψεις για «απείθεια».

Δακρυγόνα και βία σε βάρος των ακτιβιστών καταγγέλλει η διοργάνωση

Οι διοργανωτές του κινήματος διαμαρτυρίας από την πλευρά τους κατήγγειλαν μέσω του Telegram «μια βίαιη αστυνομική επέμβαση», από την οποία τραυματίστηκαν «πολλοί» άνθρωποι λόγω «χτυπημάτων» που δέχθηκαν και της χρήσης δακρυγόνων.

«Στις τρεις τα ξημερώματα περίπου 200 αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών έφτασαν στην πλατεία. Μας ανάγκασαν να βγούμε, μας χτύπησαν. Δεν μας άφησαν να πάρουμε τίποτα», δήλωσε η 43χρονη άστεγη Φλορ η οποία ζούσε στον καταυλισμό «από την πρώτη ημέρα, στις 26 Σεπτεμβρίου». «Όλα μου τα χαρτιά, το τηλέφωνό μου, όλα είναι εκεί. Δεν έχω πλέον τίποτα», πρόσθεσε.

Εκτός από τη Φλορ και πολλοί άλλοι άστεγοι είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην Πουέρτα ντελ Σολ, δίπλα σε διαδηλωτές και ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στη στέγαση. Όλοι τους διέμεναν σε μερικές εκατοντάδες σκηνές. Ο καταυλισμός μάλιστα είχε δική του καντίνα, μία βιβλιοθήκη, ακόμη και ένα ιατρείο.

Πρόωρες εκλογές υπό το φόντο της δυσαρέσκειας των πολιτών

Καθώς δεν κατάφερε να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που προωθούσε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της βαθιάς στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία, ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα η εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις έχει αναχθεί σε μια σχεδόν αδύνατη αποστολή, κυρίως στη Μαδρίτη, την οποία το δίκτυο Barnes ανέδειξε το 2025 και το 2026 ως την πόλη με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως για ακίνητα πολυτελείας.

Το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στην ισπανική πρωτεύουσα κόστιζε τον Οκτώβριο κατά μέσο όρο 1.170 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τον ιστότοπο Idealista, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στον μισό καθαρό μέσο μισθό.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν ισχυρότερες νομικές εγγυήσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η έξωση ενοικιαστών που σταματούν να καταβάλλουν το ενοίκιο μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση, η άνοδος των τουριστικών μισθώσεων και οι αλλαγές στη δομή των νοικοκυριών έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ζήτησης, ενώ παράγοντες όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού εμποδίζουν την ανέγερση νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα -με πληθυσμό περίπου 50 εκατομμυρίων- αντιμετωπίζει έλλειμμα 700.000 κατοικιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί του Φιρινίδη και της Μανησιώτη – Βρέθηκαν €300.000 στο Λουξεμβούργο

15:55WHAT THE FACT

Φοιτητής έφτιαξε drone που φτάνει τα 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη»: Το μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία: Έρευνα για κακοποίηση νεοσύλλεκτων - Βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Κίεβο

15:42WHAT THE FACT

Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 58χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός: Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες, αυξάνονται τα πρόστιμα στους servicers

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεκινά αύριο η δίκη για τις τρεις δολοφονίες βρεφών στα Δικαστήρια Πάτρας

15:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Τα αποθέματα ασφαλείας του πετρελαίου έχουν εξαντληθεί - Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή του ντίζελ

15:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνατος Μιγκέλ: Ποιες κυρώσεις αντιμετωπίζει ο τερματοφύλακας Οουόνο μετά την τραγωδία στο γήπεδο – Έως 12 αγωνιστικές και το ενδεχόμενο φυλάκισης

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί με νέα τάση ευεξίας στο TikTok: Κάποιοι κάνουν κλύσμα με καφέ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Προφυλακίστηκε η Μανησιώτη - Τα έριξε όλα στον Φιρινίδη και στον εθισμό του στον τζόγο

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους αιθέρες: Τέσσερα αεροσκάφη προσγειώθηκαν μετά από απειλές για βόμβες

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μόνη της - Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας και θα τη φέρουμε»

14:35ΥΓΕΙΑ

«myEOPYY app»: Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή - Αιτήματα αποζημίωσης και ασφαλιστικός φάκελος στο κινητό

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρό 4χρονο αγοράκι βρέθηκε κάτω από σωρό ρούχων σε ντουλάπα - Συνελήφθη φίλη της μητέρας του

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στο Ηράκλειο: Ομόφωνα αθώος ο 41χρονος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι

14:19LIFESTYLE

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω πραγματικά ότι με αγαπούν» - Η Έρικα Ελένιακ κάνει «Baywatch» στο OnlyFans με έσοδα σχεδόν $300.000 σε τρεις μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ