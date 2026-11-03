Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση

Snapshot Οι αστυνομικές δυνάμεις διέλυσαν τον καταυλισμό ακτιβιστών στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση.

Οι διοργανωτές καταγγέλλουν βίαιη επέμβαση της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας διέλυσαν τα ξημερώματα της Τρίτης τον καταυλισμό ακτιβιστών σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ο οποίος αποτελούσε σύμβολο διαμαρτυρίας των πολιτών ενάντια στη στεγαστική κρίση.

Η στεγαστική κρίση, μια από τις βασικές ανησυχίες των Ισπανών, επανήλθε στο προσκήνιο στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Η υπόθεσή της αποτέλεσε αφορμή για μια σειρά μεγάλων διαδηλώσεων στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε αυτός ο καταυλισμός διαμαρτυρίας στην Πουέρτα ντελ Σολ, αγαπημένο προορισμό των τουριστών στη Μαδρίτη.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς συγκρούσεις ή βίαια επεισόδια» και έκανε λόγο για 334 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν και δύο συλλήψεις για «απείθεια».

Δακρυγόνα και βία σε βάρος των ακτιβιστών καταγγέλλει η διοργάνωση

Οι διοργανωτές του κινήματος διαμαρτυρίας από την πλευρά τους κατήγγειλαν μέσω του Telegram «μια βίαιη αστυνομική επέμβαση», από την οποία τραυματίστηκαν «πολλοί» άνθρωποι λόγω «χτυπημάτων» που δέχθηκαν και της χρήσης δακρυγόνων.

«Στις τρεις τα ξημερώματα περίπου 200 αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών έφτασαν στην πλατεία. Μας ανάγκασαν να βγούμε, μας χτύπησαν. Δεν μας άφησαν να πάρουμε τίποτα», δήλωσε η 43χρονη άστεγη Φλορ η οποία ζούσε στον καταυλισμό «από την πρώτη ημέρα, στις 26 Σεπτεμβρίου». «Όλα μου τα χαρτιά, το τηλέφωνό μου, όλα είναι εκεί. Δεν έχω πλέον τίποτα», πρόσθεσε.

Εκτός από τη Φλορ και πολλοί άλλοι άστεγοι είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην Πουέρτα ντελ Σολ, δίπλα σε διαδηλωτές και ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στη στέγαση. Όλοι τους διέμεναν σε μερικές εκατοντάδες σκηνές. Ο καταυλισμός μάλιστα είχε δική του καντίνα, μία βιβλιοθήκη, ακόμη και ένα ιατρείο.

Πρόωρες εκλογές υπό το φόντο της δυσαρέσκειας των πολιτών

Καθώς δεν κατάφερε να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που προωθούσε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της βαθιάς στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία, ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα η εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις έχει αναχθεί σε μια σχεδόν αδύνατη αποστολή, κυρίως στη Μαδρίτη, την οποία το δίκτυο Barnes ανέδειξε το 2025 και το 2026 ως την πόλη με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως για ακίνητα πολυτελείας.

Το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στην ισπανική πρωτεύουσα κόστιζε τον Οκτώβριο κατά μέσο όρο 1.170 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τον ιστότοπο Idealista, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στον μισό καθαρό μέσο μισθό.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν ισχυρότερες νομικές εγγυήσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η έξωση ενοικιαστών που σταματούν να καταβάλλουν το ενοίκιο μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση, η άνοδος των τουριστικών μισθώσεων και οι αλλαγές στη δομή των νοικοκυριών έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ζήτησης, ενώ παράγοντες όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού εμποδίζουν την ανέγερση νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα -με πληθυσμό περίπου 50 εκατομμυρίων- αντιμετωπίζει έλλειμμα 700.000 κατοικιών.

Διαβάστε επίσης