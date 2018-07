Βρετανία: Ο πρόεδρος Τραμπ έγινε δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ (vids)

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε ότι η βρετανική εφημερίδα «The Sun» παραποίησε τα λόγια του στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Τερέζα Μέι, μετά τη συνάντησή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «ανυπομονεί» να ολοκληρωθεί μια συμφωνία εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» του Λονδίνου από τις Βρυξέλλες.

«Θέλουμε να εμπορευτούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να εμπορεύεται με εμάς» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον κήπο της επίσημης εξοχικής κατοικίας της Τερέζα Μέι, στο Τσέκερς.

Την περασμένη εβδομάδα, στην ίδια τοποθεσία, η Μέι κατέληξε σε συμφωνία με το υπουργικό συμβούλιό της για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο Brexit, όμως μέσα σε τρεις ημέρες είδε δύο από τους κορυφαίους υπουργούς της να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους.

Στη συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sun, ο Τραμπ φέρεται να επέκρινε τα «πολύ ατυχή» αποτελέσματα της διαπραγματευτικής τακτικής της Μέι για το Brexit. Δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος «θα το είχε κάνει πολύ διαφορετικά» και υποστήριξε ότι είπε στην Τερέζα Μέι πώς να διαπραγματευτεί αλλά «εκείνη δεν με άκουσε».

Όταν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη αυτή, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν άσκησε κριτική στην πρωθυπουργό, η οποία κάνει «φανταστική δουλειά» και την οποία σέβεται πολύ, ενώ για άλλη μία φορά κατήγγειλε τα “fake news”. «Δυστυχώς, ήταν μια ιστορία που γράφτηκε η οποία ήταν γενικά καλή, αλλά δεν περιείχε αυτά που είπα για την πρωθυπουργό και είπα ένα καταπληκτικό πράγμα. Αυτό αποκαλείται fake news”, δήλωσε.

«Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του Brexit και το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την ΕΕ, δεν ξέρω τι θα κάνετε αλλά ό,τι και αν κάνετε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι δική σας απόφαση. Απλώς φροντίστε να μπορούμε να εμπορευόμαστε μεταξύ μας, μόνο αυτό μετράει», πρόσθεσε.

«Συμφωνήσαμε σήμερα ότι καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξουμε μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία του Τσέκερς που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μας παρέχει τη βάση για να επιδιώξουμε μια φιλόδοξη συμφωνία, επωφελή και για τις δύο χώρες μας».

