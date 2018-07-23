Στο «κόκκινο» η ένταση: «Μηνύματα» πολέμου εξαπολύουν Τραμπ και Ζαρίφ μέσω Twitter

Χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, όπως ο και ο Τραμπ στην ανάρτηση που έκανε χθες στο twitter, ο Ζαρίφ με ανάρτησή του γραμμένη στα αγγλικά τόνισε: «ΔΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ».
COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!— Javad Zarif (@JZarif) July 23, 2018
Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με tweet το προειδοποίησε: «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ», μετά τη δήλωση του προέδρου του Ιράν Χασάν Ροχανί με την οποία καταδίκαζε τις εχθρικές πολιτικές που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον έναντι της Τεχεράνης.
To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters