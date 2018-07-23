23 Ιουλίου 2018 23:45

ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η ένταση: «Μηνύματα» πολέμου εξαπολύουν Τραμπ και Ζαρίφ μέσω Twitter

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«ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ!» δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ ενάντια στο Ιράν να μην απειλήσει ποτέ ξανά τις ΗΠΑ.

Χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, όπως ο και ο Τραμπ στην ανάρτηση που έκανε χθες στο twitter, ο Ζαρίφ με ανάρτησή του γραμμένη στα αγγλικά τόνισε: «ΔΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ».

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με tweet το προειδοποίησε: «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ», μετά τη δήλωση του προέδρου του Ιράν Χασάν Ροχανί με την οποία καταδίκαζε τις εχθρικές πολιτικές που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον έναντι της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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