Πάτησε αμερικανικό έδαφος ο πάστορας Άντριου Μπράνσον (pics)

Ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον έφθασε σήμερα στην Ουάσιγκτον, μία ημέρα μετά την απόφαση απελευθέρωσής του από την τουρκική δικαιοσύνη, έγινε γνωστό από τον πρόεδρο μιας χριστιανικής οργάνωσης, της Family Research Council, που τον συνόδευε.

«Μόλις προσγειωθήκαμε στην αεροπορική βάση Άντριους με τον πάστορα Μπράνσον και τη σύζυγό του Νόριν. Νιώθουν ευγνωμοσύνη που είναι σώοι και αβλαβείς κι επιστρέφουν στο σπίτι τους στις ΗΠΑ» σημείωσε ο Τόνι Πέρκινς σε ένα tweet, το οποίο συνοδευόταν από μια φωτογραφία του πάστορα ενώ κατέβαινε από το αεροσκάφος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Just landed at Andrews AFB with Pastor Brunson and his wife Norine. They are thankful to be safely home in the USA. Under this administration being an American means something! @realDonaldTrump @VP @SecPompeo pic.twitter.com/YOjoEOCX6k