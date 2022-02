Adele: Μάγεψε το κοινό των BRIT Awards με τη «χρυσή» εμφάνισή της (vid)

Μεγάλη νικήτρια των BRIT Awards 2022 ήταν η Adele, η οποία έλαβε τρία βραβεία και μάλιστα τα κορυφαία της χρονιάς: Για τον Βρετανό Καλλιτέχνη της Χρονιάς, το Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς με το «30» και το Βρετανικό Τραγούδι της Χρονιάς με το «Easy On Me».

Η Adele ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Pop / R&B Καλλιτέχνη, το οποίο κέρδισε τελικά η Dua Lipa.

Να σημειωθεί ότι η Βρετανίδα σταρ εντυπωσιάσε και με την live εμφάνισή της το κοινό. Η Adele ανέβηκε στην σκηνή όπου ερμήνευσε την επιτυχία της «I Drink Wine» φορώντας μια χρυσή τουαλέτα.

Η Adele των ρεκόρ

Έτσι ξαφνικά, όπως και πριν 6 χρόνια η Adele εισέβαλε στα μουσικά δρώμενα με το νέο της single «Εasy on me», στις 14 Οκτωβρίου του 2021 δημιουργώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές της, κατακτώντας τις μουσικές πλατφόρμες και σπάζοντας για ακόμα μια φορά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Μέσα σε 48 ώρες το κομμάτι είχε περισσότερα από 60 εκατ. views στο YouTube όταν στο «Hello» το ίδιο διάστημα είχε 50 εκατ. views. Επίσης, το «Easy on me» έγινε εν μια νυκτί το τραγούδι με τα περισσότερα stream (20 εκατ.) στο spotify σε μια ημέρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή αφού όπως έχει δείξει η ιστορία, τα επόμενα 3 χρόνια η 33χρονη ερμηνεύτρια θα μονοπωλεί τα charts και θα σαρώνει τα βραβεία αφού η δυναμική της αντί να εξασθενεί, γιγαντώνεται.

Μέχρι σήμερα η Adele έχει κερδίσει 15 Βραβεία Grammy (τα έξι το 2012, φτάνοντας το ρεκόρ της Μπιγιονσέ και κερδίζοντας όλα τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφια μέσα σε ένα βράδυ) και ένα Oscar για το ατμοσφαιρικό «Skyfall» το τραγούδι που έντυσε την ομώνυμη ταινία του James Bond 007.

Οι πωλήσεις πριν την κυκλοφορία του «30» ξεπερνούσαν τα 120 εκατομμύρια αντίτυπα ενώ στο Billboard έχει στεφθεί η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες εβδομάδες στο #1 των albums. Επίσης κατέχει ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνη και στα UK Albums Chart με 37 εβδομάδες στο #1.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέχει πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια μέσα σε ένα μόνο χρόνο, στη Βρετανία, ενώ έγινε η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνης που έσπασε το ρεκόρ των Beatles, από το 1964, έχοντας ταυτόχρονα πρωτιά σε άλμπουμ (21) και τις δύο πρώτες θέσεις στα σινγκλ (Rolling in the Deep και Someone Like You). Το άλμπουμ «21» έχει την μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία των βρετανικών charts από δίσκο γυναίκας καλλιτέχνη. Οι πωλήσεις του "21" μέχρι το τέλος του 2011, το έκαναν το μεγαλύτερο σε πωλήσεις Άλμπουμ του 21ου αιώνα στη Βρετανία.

Με την κυκλοφορία του «Set Fire To The Rain» έγινε η πρώτη ερμηνεύτρια που κατάφερε να έχει τρεις συνεχόμενες πρωτιές στα Αμερικάνικα τσαρτς.

Όλοι συμφωνούν ότι η μοναδική Adele διαθέτει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι άλλωστε μόλις στα 33 της η πλουσιότερη Βρετανίδα μουσικός όλων των εποχών με περιουσία που ξεπερνά τα 108 εκατ. ευρώ.