Λεμεσός: Πυροβόλησε στον αέρα και απείλησε νεαρούς που πετούσαν κροτίδες σε εκκλησία

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε χωριό της Λεμεσού, στην Κύπρο, αργά το βράδυ της Πέμπτης (27/03).

Περίπου στις 23:15, ένας 21χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία πως ενώ βρισκόταν στο προαύλιο εκκλησίας μαζί με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί από κοντινή απόσταση.

Ο νεαρός αντιλήφθηκε σε απόσταση περίπου 70 μέτρων άγνωστο πρόσωπο να έχει στην κατοχή του καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές, όπως κατέθεσε στις Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 21χρονου, το ύποπτο πρόσωπο φώναζε και απείλησε εκείνον και τους φίλους του, με το πρόσχημα ότι χρησιμοποίησαν κροτίδες.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ, την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Επισκοπής.