Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

Υπό κράτηση για ακόμη οκτώ ημέρες η γυναίκα που ομολόγησε τη δολοφονία του συζύγου της, στον Γερόλακκο

Newsroom

Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη
ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για άλλες 8 ημέρες τέθηκε υπό κράτηση η γυναίκα που ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου (22/08) σκότωσε μαχαιρώνοντας τον σύζυγό της στο κρεβάτι τους, μέσα στο σπίτι τους, στον κατεχόμενο Γερόλακκο.

Ο αστυνομικός ανακριτής κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ότι η ύποπτη τον μαχαίρωσε 30 φορές εκ των οποίων οι 5 ήταν θανάσιμες, επειδή πίστευε ότι επρόκειτο να κλέψει τα υπάρχοντά της. Μετά την διάπραξη του φόνου παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Η ύποπτη έδωσε δύο εθελοντικές καταθέσεις με ομολογία της κι ελήφθησαν 20 καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται γι’ αυτό και η Αστυνομία ζήτησε και πήρε διάταγμα για άλλες 8 μέρες κράτησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι

00:03ΚΥΠΡΟΣ

Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του

23:56ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Την… έλιωσε στο «καμίνι» και «πέταξε» για τα… αστέρια!

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Χώθηκε σε κενό λίγων εκατοστών και παγιδεύτηκε: Η εντυπωσιακή διάσωση μίας μικρής γάτας

23:30LIFESTYLE

Έρος Ραμαζότι: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί στη βόρεια Ιταλία: Διθέσιο αεροσκάφος προσέκρουσε σε καλώδια και «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Βίντεο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος στην Κρήτη έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Let’s go”: Ο Σομποσλάι έκανε story το πρώτο γκολ του Βάργκα για την ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Παγγαίο

22:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Φανούριος: Η εύρεση της εικόνας του στη Ρόδο και τα θαύματά του

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

22:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά ηρωίνης – Συνελήφθη ένας άνδρας

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο μυστική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 41℃ σήμερα η θερμοκρασία σε Καρδίτσα, Σπάρτη, Γύθειο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας του Νεπάλ στο Newsbomb: «Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, πίσω από το οποίο υπήρχε παγετώνας»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε – Ας γίνουμε όλοι λίγο σαν αυτόν»

22:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Φανούριος: Η εύρεση της εικόνας του στη Ρόδο και τα θαύματά του

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

20:28ΕΛΛΑΔΑ

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη πήγε στη Θάσο για σεζόν, επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της και δολοφονήθηκε», λέει κάτοικος του χωριού στο Newsbomb για τη δολοφονία της γυναίκας στη Ροδόπη

21:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας 4-0: Πάρτι πρόκρισης στα «αστέρια» για την Ένωση!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ