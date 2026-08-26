Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

Για άλλες 8 ημέρες τέθηκε υπό κράτηση η γυναίκα που ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου (22/08) σκότωσε μαχαιρώνοντας τον σύζυγό της στο κρεβάτι τους, μέσα στο σπίτι τους, στον κατεχόμενο Γερόλακκο.

Ο αστυνομικός ανακριτής κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ότι η ύποπτη τον μαχαίρωσε 30 φορές εκ των οποίων οι 5 ήταν θανάσιμες, επειδή πίστευε ότι επρόκειτο να κλέψει τα υπάρχοντά της. Μετά την διάπραξη του φόνου παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Η ύποπτη έδωσε δύο εθελοντικές καταθέσεις με ομολογία της κι ελήφθησαν 20 καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται γι’ αυτό και η Αστυνομία ζήτησε και πήρε διάταγμα για άλλες 8 μέρες κράτησης.