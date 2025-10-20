Stéphane Boujnah (Euronext): Τελική η προσφορά για την ΕΧΑΕ, δεν προβλέπεται αύξηση στο τίμημα

Σε σαφές μήνυμα προς την αγορά και τους μετόχους της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnah, ξεκαθάρισε πως η προσφορά εξαγοράς που έχει καταθέσει ο ευρωπαϊκός όμιλος είναι τελική και δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, ο επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η Δημόσια Προσφορά δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη αποδοχή.

Ο κ. Boujnah ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ενσωμάτωσης της ΕΧΑΕ στον όμιλο της Euronext, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε χρηματιστηριακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Η εξαγορά της ΕΧΑΕ αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ένωσης κεφαλαιαγορών και τη δημιουργία μιας ισχυρής χρηματιστηριακής ραχοκοκαλιάς στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας το μοντέλο διακυβέρνησης και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ομίλου, ο CEO της Euronext ανέλυσε τα οφέλη που θα αποκομίσουν τόσο οι ελληνικές εισηγμένες όσο και η ευρύτερη οικονομία από την ένταξη σε ένα διεθνές δίκτυο αγορών. «Η ΕΧΑΕ έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία, ωστόσο λειτουργεί σε ένα περιβάλλον μονοπωλίου που ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Η τεχνολογική αναβάθμιση και η θωράκιση απέναντι σε κυβερνοαπειλές απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες μπορεί να διασφαλίσει η συμμετοχή σε έναν όμιλο του μεγέθους της Euronext», σημείωσε.

Αναφορικά με το τίμημα της προσφοράς, που προβλέπει ανταλλαγή μετοχών με αναλογία 20:1, ο κ. Boujnah ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα. Η πρότασή μας είναι δίκαιη, διαφανής και προαιρετική. Οι μέτοχοι έχουν τον τελικό λόγο».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποτυχίας της προσφοράς, ο CEO της Euronext ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει plan B: «Αν η Δημόσια Προσφορά δεν ευοδωθεί, η Euronext θα αποσυρθεί πλήρως από την ελληνική αγορά και θα εξετάσει άλλες επιλογές για την ανάπτυξη περιφερειακού κέντρου σε διαφορετική χώρα». Όπως διευκρίνισε, η εξαγορά της ΕΧΑΕ είναι μεν σημαντική για την Euronext, αλλά όχι ζωτικής σημασίας για τη συνολική στρατηγική του ομίλου.

Με το βλέμμα στραμμένο στους μετόχους, ο Stéphane Boujnah κάλεσε σε ψύχραιμη αξιολόγηση της πρότασης, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς θα ανοίξει νέους ορίζοντες για το ελληνικό χρηματιστήριο και την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα.

